[엘살바도르전] 북중미 월드컵 개막 코앞으로 다가왔는데…‘잦은 실수·답답한 공격력’ 韓 축구 우려만 키워

한국 축구가 2026 북중미 월드컵 개막까지 불과 8일 남겨두고 지지부진한 경기력을 보여주면서 우려를 키웠다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 25위 한국은 4일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 열린 엘살바도르(100위)와 A매치 평가전에서 후반 12분 나온 이동경(울산 HD)의 선제골을 끝까지 지켜내며 1대 0 진땀승을 거뒀다.

이날도 홍명보 감독은 변함없이 스리백 전술을 들고나오면서 3-4-3 대형을 택했다. 조규성(미트윌란)을 필두로 좌우에 각각 황희찬(울버햄튼 원더러스)과 이동경이 위치했고, 황인범(페예노르트)과 이재성(마인츠)이 중원을 구성했다.

이기혁(강원FC)과 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(미트윌란)이 스리백을 구성했고, 좌우 윙백에는 각각 이태석(아우스트리아 빈)과 설영우(츠르베나 즈베즈다)가 자리했다. 골키퍼 장갑은 김승규(FC도쿄)가 꼈다.

객관적인 전력이나 FIFA 랭킹에서 월등히 앞서는 데다, 동기부여 측면에서도 큰 차이가 나는 만큼 한국은 큰 어려움 없이 다득점 승리를 거두면서 북중미 월드컵을 앞두고 분위기와 자신감을 최대한 끌어올릴 거로 예상됐다. 그러나 막상 뚜껑을 열어보니 달랐다.

한국은 초반부터 빌드업 과정에서 잦은 실수로 흔들렸다. 특히 해서는 안 될 사소한 실수가 많았다. 또 수비라인은 뒷공간을 수시로 허용하면서 여러 차례 위기를 맞았다. 다행히도 엘살바도르 공격수들의 슈팅 정확도가 떨어진 탓에 실점을 내주진 않았다.

공격 상황에선 세트피스를 제외하곤 제대로 된 슈팅을 기록하지 못할 정도로 답답함이 이어졌다. 특히 선발로 나선 조규성의 제공권을 전혀 활용하지 못했고, 황희찬 역시 특유의 저돌적인 돌파를 보여주지 못했다.

결정적인 기회를 살리지 못한 것도 아쉬웠다. 전반 10분 나온 장면이 대표적이다. 이태석이 오버래핑을 통해 순식간에 왼쪽 측면을 허물면서 페널티 박스 안까지 파고든 후 문전 앞으로 쇄도하던 조규성에게 크로스를 올리면 득점으로 연결될 수 있었다. 그러나 이태석이 빠르게 판단을 가져가지 못하면서 크로스가 막혔다.

한국은 졸전 속에 다행히 후반 12분 이동경의 프리킥 선제골로 숨통을 텄다. 이후 후반 17분 손흥민(LA FC)과 이강인(파리 생제르맹·PSG), 오현규(베식타시) 등을 투입하면서 공격의 활로가 열렸다. 그러나 끝내 추가골은 만들지 못하면서 1대 0으로 겨우 승리를 거뒀다.

이날 맞붙은 엘살바도르는 FIFA 랭킹 100위로, 한국보다 무려 75계단 아래인 약체다. 냉정하게 90분 내내 압도하면서 대량 득점을 통해 완승을 거둬야 하는 상대다. 그러나 전혀 압도하는 모습을 보여주지 못했고, 도리어 실점에 가까운 장면들이 여러 차례 나오면서 흔들렸다.

8일 뒤 개막하는 북중미 월드컵 조별리그에서 만나는 멕시코와 남아프리카공화국, 체코는 엘살바도르보다 더 강하다. 만약 오늘 같이 답답한 경기력을 보여준다면 32강에 진출하지 못하는 최악의 상황으로 이어질 수 있다. 홍명보 감독으로선 남은 기간 문제점을 찾아 빠르게 해결책을 제시해야만 한다.