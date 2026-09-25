[에콰도르전] 모레노호 제대로 흐름 탔다! 오현규 선제골 이어 손흥민 환상 프리킥 골 폭발 (후반 13분)

[골닷컴, 수원] 배웅기 기자 = 로베르트 모레노호가 제대로 흐름을 탔다.

모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와 '하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기'에서 2-0으로 앞서고 있다. 현재 후반 13분.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 한국은 김승규, 이한범, 김민재, 설영우, 조현택, 이재성, 박진섭, 송민규, 정승원, 손흥민, 오현규가 출전했다.

에콰도르는 에르난 갈린데스, 윌리안 파초, 페르비스 에스투피냔, 앙헬로 프레시아도, 잭슨 포로소, 존 예보아, 케니 아로요, 페드로 비테, 닐손 앙굴로, 알란 프랑코, 조르디 카이세도가 나섰다.

모레노 감독은 공격 상황에서 설영우(아우크스부르크)가 높은 위치까지 전진하는 변형 백스리 전술을 활용했다. 에콰도르는 양측면 윙어로 출전한 존 예보아(베네치아)와 닐손 앙굴로(선덜랜드)의 빠른 발을 앞세워 한국 골문을 두드렸다. 양 팀은 0-0으로 팽팽한 균형을 이룬 채 전반을 마쳤다.

후반 10분 한국이 에콰도르 골문을 열어젖혔다. 역습 상황에서 볼을 몰고 전진한 오현규(베식타시 JK)가 아크 정면에서 시도한 오른발 중거리 슈팅이 잭슨 포로소(클루브 티후아나)에게 맞고 굴절돼 골문 안으로 빨려 들어갔다.

이후 3분 만인 후반 13분 추가골을 터뜨렸다. 손흥민(34·로스앤젤레스 FC)이 박스 외곽에서 직접 처리한 프리킥이 파 포스트 쪽으로 향하며 그대로 골망을 흔들었다.