‘에이스 No.7’ 이강인 ‘킬패스’ 받을 새 최전방 공격수 오나…西 매체 “런던으로 날아간 단장, 직접 이적협상 진행”

니콜라 잭슨(25·첼시)이 이강인(25·아틀레티코 마드리드)과 한솥밥을 먹는 그림을 볼 수도 있을 전망이다. 아틀레티코(AT) 마드리드가 최전방 공격수를 보강하려는 가운데 잭슨 영입을 추진 중이다.

스페인 매체 마르카는 21일(한국시간) “AT 마드리드는 최전방 공격수를 보강하기 위해 여러 선수를 관찰하고 있고, 이 가운데서 잭슨을 가장 선호하고 있다”며 “크리스티안 로메로를 영입하면서 예산이 빠듯한 AT 마드리드는 잭슨을 영입하기 위해 유리한 조건을 찾으려고 노력하고 있다”고 보도했다.

잭슨이 AT 마드리드 유니폼을 입는다면, 이강인의 새 동료가 되면서 한솥밥을 먹게 된다. 특히 이강인과 잭슨이 투톱으로 나서면서 이강인이 킬패스를 찔러주면 잭슨이 이를 받아 득점으로 연결하는 장면을 볼 수 있을 전망이다.

보도에 따르면 AT 마드리드는 알렉산데르 쇠를로트가 근육 부상으로 전열에서 이탈하고 훌리안 알바레즈는 거취가 여전히 불분명한 데다, 아직 컨디션도 완벽하게 회복하지 못한 터라 새로운 최전방 공격수 영입을 추진 중이다.

AT 마드리드는 두산 블라호비치와 니콜로 트레솔디, 호아킨 파니첼리 등 여러 선수를 영입리스트에 올려놓고 관찰했다. 그러나 모종의 이유로 이적협상이 모두 결렬됐다. 이에 최근 다시 영입리스트를 추렸고 잭슨과 빅터 오시멘을 놓고 저울질한 끝에 내부적으로 잭슨을 임대 영입하기로 결단을 내렸다.

마테우 알레마니 단장은 이미 지난 20일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와 2026~2027시즌 스페인 라리가 1라운드 개막전(2대 0 승)을 관전한 직후 곧바로 런던으로 이동해 이적협상을 벌였다.

마르카는 “알레마니 단장은 잭슨 영입을 마무리 짓기 위해 런던으로 건너가 첼시 관계자들과 만났다. 현재 임대 영입을 논의 중”이라며 “다만 애스턴 빌라처럼 재정적으로 탄탄한 구단들도 잭슨 영입에 관심을 보이고 있어 쉽지만은 않을 것으로 예상된다”고 덧붙였다.

AT 마드리드가 노리고 있는 잭슨은 첼시와 이별이 유력하다. 첼시가 현재 최전방 공격수가 너무 많은 탓에 잭슨을 포함해 리암 델랍, 마마르크 기우 등을 매각하려 하고 있고, 잭슨 역시 주전 경쟁에서 밀려 기회가 제한적일 걸로 전망되자 떠나길 희망하고 있기 때문이다.