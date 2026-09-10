'얼굴 긁히고, 밟히고' 집중 견제 시달린 이강인, 59분 뛰고 교체 OUT…西 매체 "리버풀, LEE에게 매우 거칠었다" 조명

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 리버풀의 집중 견제에 시달렸다.

아틀레티코는 10일(한국시간) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀과 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전 원정 경기에서 1-2로 패했다.

이날 아틀레티코는 전반 17분 마르코스 요렌테의 선제골로 앞서 나갔지만, 전반 40분과 후반 5분 각각 도미니크 소보슬라이와 알렉시스 맥 알리스터에게 실점을 내주며 역전을 허용했다. 이후 동점골을 위해 공격에 열을 올렸지만, 끝내 득점에 실패했다.

이강인은 4-4-2 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전해 후반 14분 알레한드로 그리말도와 교체되기 전까지 59분을 소화했다. 여러 차례 번뜩이기는 했지만, 리버풀의 강도 높은 압박에 큰 영향력을 발휘하지는 못했다.

무엇보다 리버풀의 집중 견제에 맥을 추리지 못하는 모습이었다. 리버풀과 아틀레티코의 파울 수는 각각 11회와 10회로 큰 차이가 나지 않았지만, 국내에서는 이강인을 집중적으로 견제한 리버풀의 플레이가 유독 눈에 띌 수밖에 없었다.

스페인 매체 '문도 데포르티보'는 같은 날 "이강인은 리버풀전에서 가장 돋보이는 선수 중 한 명이었다. 그는 아틀레티코가 볼 점유율을 높이던 시간대에 핵심적인 역할을 하며 팀이 주도권을 잡을 수 있도록 했다"고 전했다.

이어 "이후 리버풀은 다비데 마사 주심의 관대한 판정 아래 이강인을 매우 거칠게 다루기 시작했다"며 "모든 일은 전반 28분부터 시작됐다. 맥 알리스터가 볼 경합 과정에서 이강인의 발목을 밟았고, 해당 장면은 비디오 판독(VAR)을 거쳐 경고에 그쳤다"고 조명했다.

그러면서 "몇 분 뒤에는 버질 반 다이크가 이강인의 뒤에서 태클을 시도했다. 이강인의 축구화가 벗겨질 정도의 태클이었지만, 마사는 옐로카드조차 꺼내 들지 않았다. 이어 소보슬라이가 이강인을 향해 거친 태클을 했고, 얼굴을 가격했다. 이 같은 상황이 계속되면서 이강인의 경기력은 점점 저하됐고, 결국 후반 14분 그리말도와 교체됐다"고 덧붙였다.

디에고 시메오네 아틀레티코 감독 역시 패배에 아쉬움을 감추지 못했다. 시메오네는 경기 후 인터뷰에서 "전반에는 잘 뛰었지만, 후반에는 그렇지 못했다"며 "우리는 직전 아틀레틱 클루브전(0-3 패)에서 세 골을 허용했고, 이번 경기에서는 두 골을 실점했다. 개선하기 위해 정말 열심히 노력할 필요가 있다. 우리는 조직력을 구축해 나가는 과정에 있고, 아직 해결해야 할 과제가 몇 가지 남아 있다"고 밝혔다.