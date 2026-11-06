'언어는 다르지만 축구로 하나 됐다' 충남아산, 아산남성초서 '비타민스쿨' 진행

[골닷컴] 배웅기 기자 = 언어는 다르지만 축구로 하나가 됐다.

충남아산FC는 지난 4일 충남 아산 소재 아산남성초를 찾아 '비타민스쿨'을 진행했다. 비타민스쿨은 충남아산 선수가 충남 관내 유치원 및 초등학교 등을 방문해 축구의 즐거움과 스포츠 정신을 전달하는 사회 공헌 활동이다.

이번 비타민스쿨은 아산남성초 5학년 담임교사의 사연에서 시작됐다. 해당 교사는 "저희는 전체 학생 가운데 이주 배경 학생 비율이 40%를 넘는 특별한 학교"라며 "학기 초 교실에는 묘한 어색함과 소통의 장벽이 있기 마련이다. 이 장벽을 허무는 매개체가 축구다. 언어는 다르지만 볼 하나로 한 팀이 된 5학년 학생들에게 잊지 못할 하루를 선물해 주고 싶다"고 전했다.

이날 일일 선생님으로는 이호인과 박성우가 나섰다. 프로그램은 Q&A를 시작으로 팬 사인회, 기념사진 촬영, 축구 기본기 교육 등으로 이어졌다. 특히 Q&A를 통해서는 많은 학생이 두 선수에게 품은 궁금증을 해소했다.

이호인은 "학생들과 함께 볼을 차고 이야기를 나누며 오히려 제가 더 많은 활력을 얻었다. 선수를 꿈꾸는 학생이 있다면 축구도, 공부도 열심히 하며 꿈을 키워 갔으면 좋겠다. 올 시즌 마지막 홈 경기에도 경기장을 찾아 응원해 주면 큰 힘이 될 것"이라고 전했다.

다음 경기 PAJ K리그2 02:30 CHU

충남아산은 오는 8일 파주스타디움에서 파주 프런티어 FC와 하나은행 K리그2 2026 32라운드 원정 경기를 치른다. 직전 김포FC전에서 5-1 대역전승을 거둔 충남아산은 현재 29경기 11승 9무 9패(승점 42)로 7위에 올라 있다.