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프로축구 충남아산FC가 지난 25일 아산시 배방읍에 위치한 숲속어린이집을 찾아 6-7세 어린이들을 대상으로 찾아가는 축구교실 ‘비타민스쿨’을 진행했다. 이날은 박세진, 양승욱이 일일 선생님으로 나서 어린이들과 함께 공을 차고 미니게임을 진행하며 소중한 추억을 선물했다.

비타민스쿨은 충남아산FC가 창단된 이래로 꾸준히 이어오고 있는 대표적인 지역 밀착형 사회공헌프로그램으로 구단 소속 선수들이 직접 방문해 축구의 즐거움과 스포츠 정신을 전달하는 것을 목표로 하고 있다.

이날 수업은 구단 소개 및 인사, 축구 클리닉, 팬사인회 순으로 실시됐다. 박세진, 양승욱은 드리블, 패스, 슈팅 등 축구 기본기를 어린이들의 눈높이에 맞춰 설명했다. 특히 박세진은 베테랑답게 능수능란하게 아이들을 가르치며 프로그램 분위기를 이끌었다.

축구 클리닉을 마친 뒤에는 팬사인회와 기념 촬영이 이어졌다. 박세진, 양승욱은 프로그램에 참가한 아이들 이름을 한 명씩 불러주며 사인을 건넸고 함께 사진을 찍으며 따뜻한 분위기 속에서 축구교실을 마무리했다.

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일일 선생님으로 나선 박세진은 “아이들이 수업에 집중해주고 적극적으로 참여해 준 덕분에 비타민스쿨을 잘 마무리할 수 있었다”며 “올해 마지막 홈경기를 앞두고 있는데 많이 찾아와서 응원해 주면 좋겠다”고 소감을 전했다.