‘어린이날 주간 기념’ 화성FC, 내달 3일 홈경기서 ‘축구 페스타’ 개최!

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그2 화성FC가 내달 3일 화성종합경기타운 주경기장에서 펼쳐지는 안산 그리너스와 10라운드 홈경기에서 어린이날(5일) 주간을 기념한 다양한 이벤트를 진행한다. 이른바 ‘축구 페스타’를 개최한다. 어린이날을 앞두고 마련된 이번 ‘축구 페스타’는 아이들과 가족이 함께 잊지 못할 추억을 만들 수 있도록 기획됐다.

화성FC에 따르면 이번 ‘축구 페스타’에서는 경기장 안팎을 다채로운 프로그램으로 가득 채워 축구 관람을 넘어 아이들과 가족이 함께 즐길 수 있는 최고의 하루를 선사할 예정이다. 특히 가족 단위 팬을 대상으로 경기장에서 직접 체험할 수 있는 참여형 이벤트가 사전 모집을 통해 운영된다.

평소에는 쉽게 경험할 수 없었던 ▲볼스태프 ▲매치볼 딜리버리 ▲하프타임 그라운드 이벤트 ▲4월 MVP 시상까지 경기장 곳곳에서 특별한 주인공이 될 기회가 주어진다. 또한 화성시어린이집연합회와 함께하는 그라운드 행사도 마련돼 어린이들이 직접 잔디를 밟아보고 공을 차보는 설레는 시간도 펼쳐질 예정이다.

경기 당일에는 어린이 관중을 위한 삐에로 키다리 아저씨와 마술쇼가 새롭게 선보이며, 응원 도구 제작소, 마스코트 포토존 등 기존 인기 프로그램도 함께 운영된다. 또 관내 화성시 관내 ‘제로 웨이스트(Zero Waste)’ 업사이클링 기업 지구스토리와 함께하는 프로모션 부스도 마련돼 브랜드 제품을 소개하고 구입할 수 있으며, 재사용 가능한 캔으로 무드등을 만드는 체험을 통해 어린이들이 환경 보호의 가치를 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획됐다.

화성FC 송종국 대표이사는 “어린이날 주간을 맞아 아이들과 가족이 축구장에서 특별한 하루를 보낼 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다. 축구를 관람하는 공간을 넘어 가족 모두가 함께 즐기고 추억을 쌓는 축제의 장이 되길 바란다”고 전했다.