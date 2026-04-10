'어디 더 떠들어봐' 손흥민 세리머니, 멕시코서 논란 일파만파…"무례한 행동! 도발인가, 조롱인가?" 때아닌 날벼락

[골닷컴] 배웅기 기자 = 때아닌 날벼락이다. 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)의 세리머니가 멕시코 현지에서 논란이 되고 있다.

멕시코 매체 'TV 아스테카'는 9일(이하 한국시간) "도발인가, 조롱인가? 크루스 아술을 완파한 뒤 손흥민이 보인 논란의 세리머니"라는 헤드라인을 내걸고 "그의 세리머니가 담긴 영상이 사회관계망서비스(SNS) 상에서 화제가 되고 있다"고 조명했다.

로스앤젤레스(LA) FC는 8일 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 크루스 아술과 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 1차전 홈 경기에서 손흥민의 선제골과 다비드 마르티네스의 멀티골에 힘입어 3-0으로 승리했다.

이날 손흥민은 전반 30분 선제골이자 결승골을 터뜨리며 지난 2월 레알 CD 에스파냐전(6-1 승리) 이후 10경기 만에 골 맛을 봤다. 득점 후에는 오른손으로 입 모양을 표현하더니 "블라(Blah) 블라 블라"를 읊조렸다. 최근 자신을 둘러싼 에이징 커브 논란을 의식한 듯했다.

실제로 손흥민은 홍명보호에 차출돼 있던 1일 오스트리아전(0-1 패) 이후 인터뷰에서 경기력이 저하된 것 아니냐는 의문에 단호히 선을 그었다. 당시 손흥민은 "그렇게 생각하지 않는다. 내려놓아야 할 때는 냉정히 내려놓을 생각이다. 많은 득점을 한 만큼 기대감이 높다는 것을 잘 알고 있다"고 밝혔다.

그러나 의도치 않은 곳에 불똥이 튀었다. 멕시코 현지에서는 손흥민의 세리머니가 크루스 아술, 나아가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 맞붙는 멕시코 국가대표팀을 겨냥한 것이 아니냐는 비판 여론이 조성됐다.

매체는 "손흥민은 크루스 아술 팬들을 향해 전혀 호의적이지 않은 손짓을 해 보였다"며 "논란은 여기서 끝나지 않는다. 그의 무례한 행동은 올여름 펼쳐질 또 다른 대결에 긴장감을 더했다. 손흥민은 2026 월드컵 조별리그 (A조에서) 멕시코와 맞붙는다는 점을 상기할 필요가 있다"고 강조했다.

손흥민의 LAFC는 오는 15일 적지인 멕시코 푸에블라의 에스타디오 쿠아우테목으로 떠나 크루스 아술과 2026 CONCACAF 챔피언스컵 8강 2차전을 치른다.