“어느 때보다 좋은 퍼포먼스 보여줄 준비 완료!” 천안시티FC, 검증된 미드필더 라마스 영입 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 천안시티FC가 중원의 전술적 완성도를 높이기 위해 K리그에서 풍부한 경험을 쌓은 브라질 출신 미드필더 라마스를 영입했다. 모든 입단 절차를 마친 라마스는 경상남도 남해군에서 진행 중인 2차 동계 전지훈련에 합류하여 본격적인 팀 전술 적응에 돌입할 예정이다.

라마스는 레이숑이스 SC에서 프로 경력을 시작해 CD 산타 클라라(이상 포르투갈), 코르 파칸 클럽(UAE) 등 다양한 무대를 거쳤다. 이후 2021년 대구FC에 입단하며 K리그 무대에 데뷔한 그는 부산 아이파크를 거치며 K리그 통산 153경기 출전 30골·21도움을 기록하는 등 확실한 존재감을 증명해 왔다.

라마스의 최대 강점은 정교한 패스를 바탕으로 한 경기 운영 능력이다. 중원에서 전방으로 연결하는 정확한 롱패스는 팀의 공격 활로를 여는 핵심적인 역할을 수행하며, 세트피스와 프리킥 상황에서 왼발을 활용한 날카로운 킥은 팀의 강력한 무기가 될 것으로 평가받는다.

라마스는 “개인적으로 어느 시즌보다 좋은 퍼포먼스를 보여줄 준비가 되어 있다”며 강한 자신감을 드러내면서 “구단 역사상 최고의 성적을 이뤄내고 싶고, 천안시티FC 팬의 응원 속 정말 멋진 해를 만들겠다”고 입단 소감을 밝혔다.