어느덧 4경기째 득점 없는 손흥민, 김기희와 '코리안 더비'서 판정패…'빅 찬스 미스 2회·드리블 성공률 0%' 수모

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(34·로스앤젤레스 FC)이 김기희(37·시애틀 사운더스)와 '코리안 더비'에서 판정패했다.

로스앤젤레스(LA) FC는 8일(이하 한국시간) 미국 시애틀의 루멘 필드에서 열린 시애틀과 2026 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 최종전(34라운드) 원정 경기에서 1-2로 석패했다. 이로써 LAFC는 6위(12승 11무 11패·승점 47)를 유지하며 2026 아우디 MLS컵(플레이오프)에 나서게 됐다.

MLS는 동부와 서부 콘퍼런스로 나뉘어 정규 시즌을 치른 뒤 18개 팀이 아우디 MLS컵에 진출해 우승을 가리는 방식으로 진행된다. MLS컵은 양대 콘퍼런스 8·9위 팀 간 단판 승부를 거쳐 16개 팀이 토너먼트를 벌인다. 16개 팀이 참가하는 1라운드(16강)는 3전 2선승제이며 8강부터 단판이다.

LAFC는 직전 미네소타 유나이티드전(1-3 패) 이후 MLS컵 진출을 확정했지만 1라운드 1·3차전을 안방에서 개최하는 상위 시드를 배정받지는 못했다. 시애틀전 역시 분위기 반전을 꾀할 절호의 기회였지만 전반에만 2골을 허용하는 등 부진한 경기력을 보이며 무릎을 꿇었다.

특히 손흥민은 두 차례 결정적인 기회를 놓치며 아쉬움을 남겼다. 전반 25분 아르만도 지프의 컷백에 이은 문전 왼발 슈팅과 후반 10분 박스 안 오른발 슈팅이 모두 앤드류 토마스의 선방에 막혔다. 풀타임을 소화하며 분전한 손흥민은 끝내 공격 포인트를 올리지 못하고 4경기 연속 침묵을 지켰다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 손흥민은 패스 성공률 100%(32/32), 드리블 성공률 0%(0/4), 볼 터치 48회, 볼 회수 4회, 슈팅 3회(유효 슈팅 2회), 기회 창출 2회, 빅 찬스 미스 2회, 공격 지역 패스 2회, 지상 경합 성공 2회 등을 기록하며 평점 6.8을 받았다.

부진이 계속되자 책임론마저 고개를 들고 있다. 앞서 LAFC 소식을 전하는 팟캐스트 '해피 풋 새드 풋'의 진행자이자 방송 작가인 트래비스 헬위그는 2일 "손흥민은 올 시즌 MLS 도움 1위(31경기 15도움)지만 LAFC 역사상 가장 비싼 선수이기도 하다. 이적료에 걸맞은 활약을 하고 있는지는 의문"이라고 말했다. 이에 패널로 출연한 제프 톡 역시 "그런 의문이 든다면 확실한 영입 성공 사례로 보기는 어렵다"고 거들었다.

실제로 LAFC는 지난해 여름 손흥민을 토트넘 홋스퍼에서 영입할 당시 2,650만 달러(약 361억 원)에 달하는 이적료를 투자했다. 이는 올겨울 조슈아 서전트가 2,700만 달러(약 368억 원)에 토론토로 이적하기 전까지 MLS 역대 1위에 해당하는 금액이었다. 물론 손흥민이 LAFC에 가져다준 상업적 효과를 고려하면 충분히 납득할 만한 투자다.

다만 톡은 상업적 효과보다 경기 승리가 우선돼야 한다고 강조했다. 그는 "머천다이즈(MD) 판매로는 충분히 제 몫을 했다"는 헬위그의 주장에 일부 동의하면서도 "MD 판매가 경기 승리를 결정짓는 요소는 아니지 않은가"라고 반박했다. LAFC의 부진과 맞물려 손흥민이 짊어진 짐이 점점 무거워지는 모양새다.