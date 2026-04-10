‘야고 터져야’ 울산 HD가 웃는다, 무고사의 인천과 566일 만에 맞대결

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD가 인천유나이티드와 격돌한다.

울산은 11일 오후 4시 30분 인천축구전용경기장에서 인천과 하나은행 K리그1 2026 7라운드에 임한다.

현재 3승 1무 1패 승점 10점으로 3위인 울산이 5위 인천(2승 1무 3패 승점7)과 한판승부를 벌인다.

지난 4일 울산은 전북 현대와 현대가 더비 원정에서 0-2로 아쉽게 패하며 무패행진이 4경기(3승 1무)에서 멈췄지만, 이후 빠르게 재정비 후 철저한 분석으로 만반의 준비를 했다.

울산은 리그 기준으로 인천과 59전 25승 20무 14패, 2021년부터 2024년(2025년 인천과 K리그1 맞대결 無)까지 최근 5년 동안 4승 8무 2패로 앞서고 있다. 가장 최근 코리아컵에서 맞붙었는데, 2025년 5월 14일 안방에서 열린 코리아컵 4라운드(16강)에서 3-0 완승을 거뒀다. 2024년 7월 17일 코리아컵 5라운드(8강)에서도 1-0 승리를 챙겼다.

그렇지만 2024년 K리그1에서 세 차례 맞붙어 3연속 무승부(3-3, 1-1, 0-0)로, 만날 때마다 치열했던 만큼 이번에도 혈투가 예상된다.

현재 울산에서 가장 최근 인천의 골문을 가른 선수는 지난해 5월 14일 코리아컵에서 선제골로 포문을 연 허율과 현재 아킬레스건 부상으로 이탈한 에릭이다. K리그1에서는 2024년 3월 17일 3대3 무승부 당시 이동경이 팀의 세 번째 골을 뽑아냈다.

울산은 3년 만에 인천 원정 승리에 도전한다. 가장 최근 인천 원정에서 승전고를 울린 건 2023년 4월 25일이다. 당시 마틴 아담의 결승골에 힘입어 1-0으로 승리했다. 이후 인천 원정에서 3경기 무승(2무 1패)에 빠져 있다. 2024년 9월 22일 이후 566일 만에 펼쳐지는 원정에서 승리한다면 다른 팀 결과에 따라 선두까지 넘볼 수 있다.

야고가 인천상륙작전 선봉에 선다. 야고는 5경기에서 4골을 뽑아내며 득점 2위에 자리하고 있다. 바로 위에는 인천의 골잡이 무고사가 있다. 무고사는 개막 후 전 경기에서 공격 포인트(6경기 6골 1도움)를 기록하며 팀의 2연승을 이끌고 있다. 공교롭게 야고가 2경기 연속(김천 상무, 전북) 침묵하자 울산은 제동이 걸렸다. 야고가 K리그1에서 뼈가 굵은 무고사를 넘어야 울산이 승점 3점을 손에 쥘 수 있다.

경기를 앞두고 희소식이 날아들었다. 9일 한국프로축구연맹이 공개한 2026시즌 2-3월 ‘EA SPORTS 이달의 선수상’ 후보에 야고와 이동경이 나란히 이름을 올렸다. 지난 시즌 K리그1 MVP인 이동경은 이달의 선수로 야고를 전폭 지지하며 부주장의 품격을 선보였다. ‘야고+이동경’ 콤비가 이번 인천 원정에서 환상의 호흡을 선보일지 관심사다.

‘넥스트 설영우’를 꿈꾸는 울산 유스의 걸작 최석현은 지난 7일 2026시즌 첫 K리그 ‘이달의 영플레이어상’을 차지했다. 2·3월 열린 K리그1 3경기에 출전해 라운드 베스트11에 두 차례 이름을 올렸고, 강원과 개막전에서 도움으로 존재감을 발휘했다. 시즌 첫 영플레이어상 수상으로 존재감을 입증한 최석현은 다가오는 인천전에서도 울산의 승리를 뒷받침할 준비를 마쳤다.