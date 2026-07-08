‘야고 득점=9승 1무’ 울산, 전북과 ‘현대가 더비’서 연패 끊고 시즌 첫 3연승 도전

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD가 호랑이굴에서 전북 현대와 ‘현대가 더비’를 치른다.

울산은 11일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 현대가 라이벌 전북과 하나은행 K리그1 2026 17라운드 홈경기에 임한다.

현재 16경기를 치른 울산은 8승 3무 5패 승점 27점으로 2위에 올라 있다. 이번에 상대할 전북(승점26, 4위)이 1점 차로 바짝 추격 중이기 때문에 반드시 승전고를 울려 격차를 벌리겠다는 목표다.

이번 시즌 두 번째 현대가 더비다. 울산은 지난 4월 4일 열렸던 전북과 K리그1 6라운드 원정에서 총 슈팅 수 12-10으로 앞섰고, 유효슈팅에서 4-4로 동률을 이뤘으나 0-2로 졌다. 이제 안방에서 복수에 나선다.

울산은 전북과 통산 전적에서 리그 기준(리그 플레이오프 세 경기 제외) 97전 36승 24무 37패, 최근 10경기에서는 4승 1무 5패로 근소하게 열세다. 최근 전북을 상대로 3연패에 빠져 있지만, 홈에서 20승 15무 13패로 우위를 점하며 라이벌의 미소를 쉽게 허락하지 않았다. 지난해 3월 1일 보야니치의 결승골에 힘입어 1-0 승리를 거뒀다. 이번 기회로 연패 사슬을 끊고 안방에서 포효하겠다는 의지다.

동기부여가 확실하다. 이번 경기는 5월 13일 제주 SK전(2-1 승) 이후 60일 만에 홈경기로 처용전사의 뜨거운 함성을 오랜만에 느낄 수 있다. 앞서 부천FC 1995전(5월 10일 1-0 승)까지 포함하면 홈 2연승, 이번 시즌 첫 홈 3연승에 도전한다.

가장 눈여겨볼 선수는 브라질 골잡이 야고다. 야고는 지난 5일 광주FC 원정에서 후반 9분 선제골을 뽑아내며 5월 5일 김천 상무(2-1 승)전 이후 두 달 만에 득점포를 재가동, K리그1 득점 2위로 도약했다. 선두인 이호재(포항 스틸러스, 8골)를 한 골 차로 따라붙으며 득점왕 경쟁에 불을 지폈다. 아직 울산의 유니폼을 입고 전북 상대로 득점이 없는 야고가 리그 연속골 사냥에 나선다.

좋은 징크스가 있다. 울산은 야고가 득점한 10경기(이하 리그 기준)에서 9승 1무로 단 한 번도 패하지 않았다. 주장인 김영권이 공격 포인트가 나오면 4경기 무패(3승 1무), 보야니치가 도움을 기록하면 7경기 무패(5승 2무)다. 부주장인 정승현의 득점이 터지면 5전 전승, 말컹의 도움이 만들어질 경우 2전 2전승이다. 언급된 선수들이 상대 골망을 흔들거나 도움 달성은 울산의 필승 공식이다.

볼거리도 많다. 올여름 이적 시장에서 합류한 울산의 새로운 심장 토마스, 아킬레스건 부상을 털고 8개월 만에 팀에 복귀한 호랑이의 앞발 에릭의 출전 여부도 관심사다. 더불어 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 태극마크를 달았던 이동경·조현우와 전북의 김진규·송범근·조위제의 맞대결도 흥미를 끈다.