[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD의 유소년 육성 시스템이 대한민국 축구 무대를 완벽하게 석권했다.

울산 HD U-18 현대고등학교(이하 울산 U-18)가 K리그 주니어 정상에 오른 데 이어 현대청운중학교(이하 현대청운중)와 현대고등학교 여자축구부(이하 현대고)가 2026 추계 한국여자축구연맹전 중·고등부를 동시에 제패하며 ‘동반 우승’ 쾌거를 이뤘다.

K리그 산하 최고 유스들이 겨루는 2026 전국 고등 축구리그 K리그 주니어 A그룹에서 울산 U-18은 막강한 화력을 과시했다. 전반기 리그를 거쳐 상위 스플릿에 진출한 울산 U-18은 스플릿 기간 동안 10승 2무 1패라는 압도적인 성적을 거두며 당당히 최종 순위 1위로 우승 트로피를 들어 올렸다.

여자 유소녀팀들의 기세는 전국의 그라운드를 집어삼켰다. 11월 6일부터 17일까지 경남 합천에서 열린 2026 추계 한국여자축구연맹전에서 현대청운중은 그야말로 ‘무결점 우승’을 완성했다. 16일 중등부 결승에서 충북 예성여중을 4-0으로 완파한 현대청운중은 5전 전승, 27득점 무실점이라는 가공할 만한 경기력으로 대회 4연패를 달성했다. 특히 올해 춘계연맹전(6연패), 여왕기(3연패), 전국선수권에 이어 추계연맹전까지 싹쓸이하며 2026시즌 전국대회 4관왕(전관왕)이라는 전무후무한 대기록을 썼다.

이어 17일 열린 고등부 결승에서는 현대고(여)가 숙적 경북 포항여전고를 4-0으로 대파하며 왕좌에 올랐다. 대회 기간 6전 전승, 28득점 2실점의 압도적 화력을 뿜어낸 현대고는 지난 6월 여왕기 우승에 이어 시즌 2관왕을 달성했으며, 올 시즌 참가한 4개 전국대회 모두 결승에 오르는 꾸준함으로 최강자의 위엄을 증명했다.

다음 경기 INC K리그1 02:30 ULS

이번 남녀 유소년팀의 동반 우승은 U12-U15(현대중)-U18(현대고) 남자 팀부터 현대청운중-현대고 여자 팀까지 아우르는 울산 HD만의 독보적인 통합 육성 시스템이 결실을 맺은 결과다.

울산 HD는 앞으로도 체계적인 유소년 육성 체계를 바탕으로 대한민국 축구의 미래를 이끌어갈 우수 인재 배출에 박차를 가할 계획이다.