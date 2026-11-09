알바레스에 대한 지나친 믿음? 시메오네, 교체 카드만 한 장 버리고 바르셀로나에 패배

[골닷컴] 김형중 기자 = 아틀레티코 마드리드 디에고 시메오네 감독의 교체 전술에 대한 의문이 제기됐다. 그는 FC바르셀로나전에서 교체 카드 한 장을 남겨둔 채 4명의 선수만 교체했다.

아틀레티코 마드리드는 9일 오전 5시(이하 한국시간) 스페인 마드리드에 위치한 리야드 메트로폴리타노에서 열린 2026/27 라리가 12라운드 바르셀로나와 홈 경기에서 1-2로 패했다. 줄리아노 시메오네가 선제골을 넣었지만 페르민 로페스에 멀티골을 허용하며 역전패 당했다.

이강인은 선발 출전해 60분을 활약했다. 특히 줄리아노 시메오네의 선제골 장면에서 기점이 되는 패스를 연결했다. 이어 계속해서 날카로운 왼발 킥과 경기 운영으로 공격의 한 축을 담당했지만 후반 15분 알렉산데르 쇠를로트와 교체되어 경기장을 빠져나왔다.

글로벌 축구 매체 '골닷컴'의 글로벌 에디션은 9일 보도에서 시메오네 감독의 교체 전술에 의문을 표했다. 승리했다면 라리가 선두로 올라설 수 있었던 경기에서 교체 카드를 모두 활용하지 않은 것이 논쟁을 낳고 있다고 설명했다.

경기 흐름은 이렇다. 아틀레티코 마드리드는 전반 10분 알바레스가 내준 패스를 줄리아노 시메오네가 마무리하며 앞서갔다. 그러나 바르셀로나는 전반 45분 페르민 로페스의 동점골로 균형을 맞췄고, 후반 21분에는 라민 야말의 패스를 받은 로페스가 역전골을 터뜨렸다. 이후 아틀레티코 마드리드는 공격이 잘 풀리지 않으며 반격에 실패했고, 후반 슈팅이 두 차례에 그치며 경기를 마쳤다.

아틀레티코 마드리드의 교체는 세 차례 이루어졌다. 그러나 선수는 4명만 바뀌었다. 후반 15분 이강인 대신 쇠를로트가 들어갔다. 후반 27분에는 바에나와 코케가 빠지고 조니 카르도주와 모르텐 히울만이 투입됐고, 후반 33분에는 파블로 바리오스 대신 조너선 데이비드가 나왔다. 이강인이 교체된 뒤 6분 만에 역전골이 나왔다. '골닷컴'은 교체로 들어간 4명이 팀에 보탬이 되지 않았고 오히려 경기 리듬을 깨뜨렸다고 꼬집었다. 특히 코케와 바에나가 빠진 뒤에는 바르셀로나가 점유율을 완전히 가져갔다고 설명했다.

벤치에는 아데몰라 루크먼, 아르나우 오르티스, 로드리고 멘도사 등이 남아 있었다. '골닷컴'은 이 결정의 중심에 알바레스가 있다고 분석했다. 알바레스는 이날 결정적 기회를 두 차례 놓치며 홈 팬들의 야유를 받았지만 시메오네 감독은 그를 90분 내내 뛰게 하며 신뢰를 보냈다. 앞선 교체 선수가 모두 공격 보강에 맞춰진 상황에서도 뒤지고 있었기에 속도와 침투가 장점인 루크먼 투입도 고려해볼만 했지만, 시메오네 감독은 교체 대신 알바레스를 계속 그라운드에 남겨두는 선택을 했다. '골닷컴'은 알바레스에 대한 두둔이 사기 진작을 넘어 교체 운용을 좌우한 전술적 결정이 됐다고 짚었다.

결국 이날 패배로 아틀레티코 마드리드는 승점 28점에 머물렀다. 2위 자리를 레알 마드리드에 내준 채 3위로 떨어졌다. 선두 바르셀로나와는 승점 5점 차가 됐고, 4위 레알 베티스에는 2점 차로 쫓겼다. 다음 경기는 23일 헤타페 원정이다.