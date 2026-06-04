‘안 풀리는 경기에서 한 방’ 졸전 속에서도 빛난 세트피스... 이동경 프리킥 골

[골닷컴] 김형중 기자 = 홍명보호가 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 100위 엘살바도르를 상대로 고전했다. 그러나 프리킥 한 방으로 승리를 거뒀다.





대한민국 축구 국가대표팀이 4일 오전 10시(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대학교에서 열린 엘살바도르와 평가전에서 1-0으로 승리했다. 계획했던 대로 경기가 풀리지 않았지만 후반전 이동경의 직접 프리킥 골로 승리를 만들었다.





홍명보 감독은 다시 한번 스리백 카드를 꺼냈다. 김승규가 골문을 지켰고 이기혁과 김민재, 이한범이 수비진을 구성했다. 중원은 황인범과 이재성이 지켰고 양 측면은 이태석과 설영우가 맡았다. 스리톱은 황희찬, 조규성, 이동경이 먼저 나왔다.





경기 초반에는 우리 진영에서 패스 미스가 몇 차례 나오며 다소 답답한 경기가 이어졌다. 우리 실수로 내준 찬스로 인해 엘살바도르에게 슈팅도 허용했다. 한국은 트리니다드토바고전에서 맹활약한 이기혁의 장거리 침투 패스가 나오며 찬스를 잡고자 했지만 살리지 못했다.





홍명보 감독은 후반 시작과 함께 조위제와 송범근 골키퍼를 내세우며 수비진에만 변화를 줬다. 공격진은 그대로 이어갔지만 찬스를 만드는 데 어려움을 겪었다.





후반 10분 이동경이 페널티 박스 근처에서 파울을 얻어냈다. 왼발 각도가 나오는 지점에서 이동경이 자신의 장기인 왼발 슈팅을 시도해 골망을 흔들었다. 굳게 닫혔던 엘살바도르 골문이 열리는 순간이었다.





계획했던 대로 공격이 잘 이루어지지 않을 때 세트피스 한 방이 분위기를 살렸다. 이동경은 K리그에서 보여줬던 날카로운 왼발을 그대로 살려 대표팀의 막힌 혈을 뚫었다.





한국은 이후 손흥민과 이강인 등을 투입하며 계속해서 득점을 노렸지만 추가골에는 실패했다. 빠른 공격 전환이나 방향 전환 등이 나오지 않으며 기회를 창출하는 데에도 어려움을 겪었다.





그러나 이러한 경기에서 직접 프리킥과 같은 세트피스가 무기가 될 수 있음을 증명했다. 이날처럼 왼발 각도에서는 이동경과 이강인이 처리할 수 있고, 오른발이 나을 때는 손흥민과 황인범 등이 대기한다.





졸전에 가까운 경기를 펼치긴 했지만, 어려운 상황에서도 득점을 뽑아낼 수 있음을 보여준 경기였다. 본선에서도 비슷한 흐름의 경기가 나올 수 있는데, 이런 상황에서 날카롭고 정확한 세트피스가 해결책이 될 수 있다.



