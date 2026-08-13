안드레 감독, '친정팀' 대구 적으로 만난다…충남아산은 3경기 무패 도전

[골닷컴] 배웅기 기자 = 2경기 연속 무패 행진(1승 1무)을 질주하고 있는 충남아산FC이 1년 8개월 만에 대구FC 원정길에 오른다.

충남아산은 오는 16일 오후 7시 30분 대구iM뱅크PARK에서 대구와 하나은행 K리그2 2026 22라운드 원정 경기에 나선다.

직전 안산그리너스전(1-1 무승부)은 얻은 승점 1보다 놓친 승점 2의 아쉬움이 컸다. 전반 초반 상대의 자책골을 유도하며 1-0으로 앞서 나갔지만, 후반 실점하며 승점을 나눠 갖는 데 만족해야 했다.

대구전 승부의 관건은 결정력이 될 전망이다. 충남아산은 최근 2% 부족한 골 결정력에 발목을 잡히며 승점 확보에 어려움을 겪었다. 마무리에서 날카로움이 다소 무뎌진 만큼 공격진의 활약이 그 어느 때보다 중요하다. 후반에 유독 강한 대구의 공격력 역시 경계 요소 중 하나다.

안드레 충남아산 감독은 "골 결정력을 높이기 위해서는 결국 훈련이 뒷받침돼야 한다"며 "훈련을 통해 부족한 점을 보완하겠다. 연승으로 나아갈 수 있도록 다시 준비해 나가겠다"고 전했다.

안드레 감독에게도 이번 경기는 특별하다. 안드레 감독은 과거 대구 사령탑으로 재임하며 K리그1 승격, FA컵(現 코리아컵) 우승(2018), 2019 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 진출 등을 이끈 바 있다. 친정팀을 적으로 만나는 안드레 감독이 충남아산에 승점 3을 안길 수 있을지 관심이 모인다.