‘안드레 감독 첫 승 도전!’ 충남아산, 오는 24일 용인 상대로 분위기 바꾼다

프로축구 K리그2 충남아산FC가 새롭게 지휘봉을 잡은 안드레(브라질) 감독 체에서 첫 승 도전에 나선다.

충남아산은 오는 24일 용인미르스타디움에서 용인FC와 K리그2 13라운드 원정경기를 치른다. 충남아산은 8위(4승3무4패·승점 15), 용인은 14위(2승4무5패·승점 10)에 각각 자리하고 있다. 두 팀은 이번이 첫 맞대결이다.

충남아산은 K리그2 14라운드 수원FC전(1대 3 패)에서 반등 흐름이 한풀 꺾였다. 비록 결과를 가져오진 못하면서 아쉬움을 삼켰지만 이날 최희원이 K리그 데뷔골을 기록하면서 끝까지 추격의 불씨를 살린 점은 고무적이었다.

용인은 이번에 새롭게 K리그2에 입성한 신생팀이다. 현재 하위권에 머무르고 있지만 최근 경기력을 끌어올리며 저력을 보여주고 있다. 특히 지난해까지 충남아산에서 활약했던 김종석이 용인의 중원에서 안정적인 경기 운영을 보여주고 있어 경계 대상으로 꼽힌다.

충남아산이 승리를 통해 분위기를 바꾸기 위해선 공격 흐름의 회복이 관건이다. 충남아산은 외국인 공격수 은고이의 발끝에 기대를 걸고 있다. 은고이는 올해 K리그에 입성한 파주 프런티어FC, 김해FC를 상대로 모두 득점에 성공하며 신생팀을 상대로 강한 면모를 보여왔다. 용인전에서도 뒷공간을 파고드는 움직임과 문전에서의 결정력을 앞세워 득점포를 재가동한다면 팀 공격에도 한층 활기가 더해질 전망이다.

안드레 감독의 첫 승 신고 역시 주요 관전 포인트다. 지난달 29일 부임한 안드레 감독은 빠르게 새로운 색채를 입혀가는 과정에 있다. 이런 가운데 만약 용인 상대로 승리를 거둔다면 팀 분위기 전환은 물론 안드레 감독 체제의 본격적인 출발점이 될 수 있다.

안드레 감독은 “용인 상대로 더욱 집중력 있게 준비해서 승리를 가져오겠다”라고 경기 후 각오를 밝혔다. 과연 안드레 감독의 다짐대로 충남아산이 승리를 통해 분위기 반전에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.