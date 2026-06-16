'안드레호' 충남아산, 태백서 하계 전지훈련 돌입…후반기 반등 준비

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기를 활용해 하계 전지훈련에 돌입한다.

충남아산은 15일부터 26일까지 12일 동안 강원도 태백에서 머물며 전력을 재정비한다. 충남아산은 지난 4월 부임한 안드레 감독이 지휘한 4경기에서 1승 2무 1패로 경쟁력 있는 모습을 보였고, 전반기를 K리그2 8위(14경기 5승 5무 4패·승점 20)로 마쳤다.

상위권과 승점 차가 크지 않은 만큼, 후반기 성적에 따라 충분히 반등을 기대할 수 있다. 이번 훈련은 안드레 감독의 전술 철학을 팀에 녹여내고 조직력을 끌어올리는 중요한 시간이 될 전망이다.

안드레 감독은 "부임 전부터 어느 정도 팀에 대한 구상을 하고 있었다. 이번 휴식기는 제가 생각하는 게임 모델을 선수단에 적용시키는 데 집중할 계획"이라며 "베테랑이 많아 전반적으로 훈련 이해도가 높다. 후반기에는 더 단단하고 경쟁력 있는 팀으로 돌아오겠다"고 설명했다.

주장 최보경은 "경기를 치르며 팀이 더 강해지고 있다는 점을 느꼈다. 아직 보완해야 할 부분이 있지만 선수단 모두가 같은 목표를 바라보고 있다. 이번 훈련에서 부족한 점을 잘 채우고 후반기에는 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 준비하겠다"고 전했다.

충남아산은 내달 5일 김포솔터축구장에서 열리는 김포FC와 하나은행 K리그2 2026 16라운드 원정 경기를 시작으로 후반기 일정에 돌입한다.