"아이들이 더 넓은 세상을 꿈꿀 수 있도록" 충남아산, 영인중서 올해 첫 '런투유' 성료

[골닷컴] 배웅기 기자 = "아이들이 더 넓은 세상을 꿈꿀 수 있도록 충남아산FC가 멋진 멘토가 돼 주면 좋겠다."

충남아산은 지난 8일 전교생 47명 남짓의 작은 학교인 충남 아산 소재 영인중을 방문해 올해 첫 '런투유'를 진행했다.

충남 관내 중·고등학교를 대상으로 진행하는 런투유는 선수가 직접 학교를 방문해 학생들과 소통하는 지역 밀착형 사회공헌 활동이다.

이번 런투유를 신청한 영인중 Wee클래스 담당 교사는 "2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 기간 동안 아이들이 얼마나 축구를 사랑하는지 알게 됐다. 런투유를 통해 문화적으로 소외돼 온 아이들에게 프로 선수를 직접 만나는 기적 같은 하루를 선물해 주고 싶다. 아이들이 더 넓은 세상을 꿈꿀 수 있도록 충남아산이 멋진 멘토가 돼 주면 좋겠다"고 사연을 전했다.

이날 영인중에는 변준영, 김영남, 김혜성, 김종민, 윤제희, 박주영이 방문했다. 선수들은 학생들과 팀을 이뤄 데시벨 대결, 초성 릴레이 게임, 단체 몸으로 말해요, 미션 릴레이 서바이벌 등을 함께했다.

모든 레크리에이션이 끝난 뒤에는 각 게임별 점수를 합산해 순위에 따라 충남아산 머천다이즈(MD)를 전달했다. 이후 팬사인회와 단체 사진 촬영을 끝으로 올해 첫 런투유가 막을 내렸다.

최근 충남아산에 새롭게 합류해 처음 사회공헌 활동에 임한 박주영은 "학생들만의 긍정적인 에너지를 받을 수 있어 좋았다. 첫 사회공헌 활동이라 걱정했는데, 학생들 덕에 재미있게 참여한 것 같다"고 돌아봤다.

충남아산은 오는 12일 오후 7시 30분 이순신종합운동장에서 경남FC와 하나은행 K리그2 2026 17라운드 홈 경기를 치른다. 충남아산은 현재 15경기 6승 6무 3패(승점 24)로 8위에 위치해 있다.