'아시아 최초' 울산, 구단 43년 史 담은 역대 기록 아카이브 오픈…과거·현재·미래 한눈에 본다

[골닷컴] 배웅기 기자 = '아시아 명문' 울산 HD의 창단 43년 역사를 한눈에 볼 수 있게 됐다.

울산은 2일 "국내를 넘어 아시아 최초로 울산의 43년 역사를 한눈에 볼 수 있는 통합 아카이브를 구축하고 오픈했다"며 "이를 통해 과거 영광을 추억하고, 현재를 공유하며, 밝은 내일을 그리고자 한다"고 밝혔다.

울산은 지난달 28일 데이터베이스(DB)를 전면 개방하고 '미디어 인포메이션 리소스' 베타를 오픈, 미디어용 인포메이션 리소스 제18호와 구단 기록 통합 DB를 제공한 바 있다. 이번 통합 아카이브 오픈을 통해서는 경기 전 주요 기록 및 실시간 달성 기록을 전달하며 신빙성과 활용성을 높일 계획이다.

통합 아카이브에는 울산 43년 역사를 집대성한 1,783경기의 기록이 담겨 있다. 울산은 아시아축구연맹(AFC)과 대한축구협회(KFA)의 협조 속에 1984년 첫 경기부터 2026년까지 총 116개 대회의 1,783경기 기록을 전수 조사했다.

울산은 내부 자산을 구글 시트 형태로 전면 개방해 누구나 열람할 수 있는 '데이터 놀이터'를 제공한다. 이는 아시아 최초이자 국내 최초이며, 내밀한 정보를 공유한 '미디어 리소스' 플랫폼으로 탄생했다. 울산 공식 홈페이지에 활용 페이지가 신설돼 언제 어디서든 발 빠르게 소식을 접할 수 있다.

울산은 현재 선수단 주간 일정과 메디컬 리포트를 투명하게 공개해 미디어 노출은 물론 팬들의 궁금증을 해소하기 위한 노력을 기울이고 있다. 이번 통합 아카이브 오픈과 함께 인터뷰 및 비하인드 영상, 인포그래픽 이미지 등이 레터 혹은 홈페이지 형식으로 전달될 예정이다.

또한 팬이라면 이제 언제나 울산과 소통할 수 있다. 울산은 현재 투명한 정보를 미디어에 제공하며 간접적인 팬 프렌들리를 시행하고 있다. 이제는 팬이 직접 공식 홈페이지를 통해 DB에 접속해 자신만의 2차 창작물을 제작하고, 다양한 콘텐츠 상호작용으로 직접적인 팬 프렌들리까지 실현할 수 있다. 구단과 팬이 함께 만들어 가는 '우리 팀'으로서 두터운 신뢰 관계를 형성하겠다는 목표다.

울산은 "이번 통합 아카이브 오픈을 통해 투명성을 높여 정보 비대칭성을 해소하고, 프로 축구 기록 문화를 선도하는 구단으로서 이미지를 확립할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.