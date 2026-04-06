‘아시아 최초 우승 쾌거’ 전북 연합 유스팀, 세계 최고 권위 ‘이베르컵 정상 등극’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 전북현대 연합 유스팀이 유럽에서 트로피를 들어 올렸다.

전북 U-16 연합팀은 지난 6일(한국시간) 포르투갈 카스카이스에서 열린 세계 최고 권위의 유소년 대회 ‘이베르컵(IberCup) 카스카이스 2026’ 엘리트(Elite) 부문 결승전에서 독일의 명문 SV 베르더 브레멘을 2-1로 꺾고 최종 우승을 차지했다.

전북은 전반 5분 만에 선제 실점을 허용하며 위기를 맞았지만, 전반 16분 신승환의 페널티킥 득점으로 균형을 맞췄다. 이후 최준혁이 결승골을 만들면서 우승을 거머쥐었다.

전북은 U-18(영생고), U-15(동대부속금산중) 팀을 혼합 구성해 총 18명의 선수단을 파견했다.

짧은 일정 동안 7경기를 소화하는 강행군과 부상자 발생이라는 악조건 속에서도 견고한 조직력과 기술로 유럽 유망주들을 압도했다.

이베르컵(IberCup)은 포르투갈에서 시작된 세계적인 유소년 축구대회로 그간 유럽과 남미의 강호들이 우승컵을 독식했다.

이베르컵(IberCup) 카이카이스 역사상 아시아 팀이 최상위 경쟁 그룹인 엘리트 부문에서 정상에 오른 것은 전북이 최초다. 유럽 최고 수준과 대등함을 증명한 기념비적인 성과다.

전북 이도현 단장은 “그동안 유럽 명문 클럽들의 전유물이었던 이베르컵 엘리트 부문에서 당당히 우승이라는 최고의 결과까지 내준 선수들이 자랑스럽다. 앞으로도 대한민국 축구 인재의 산실이 될 수 있도록 전폭적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.





사진=전북현대