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[골닷컴] 김형중 기자 = 인천유나이티드가 K리그1 36라운드 홈 경기에서 지역 학생 및 팬들을 위한 다양한 이벤트를 진행한다.

인천은 21일 오후 4시 30분 인천축구전용경기장에서 울산 HD를 상대로 하나은행 K리그1 2026 36라운드 홈 경기를 치른다. 현재 파이널A 그룹의 가장 아래 순위인 6위에 올라있는 인천은 이날 경기 및 다른 경기 결과에 따라 4위까지 뛰어오를 수 있다.

33라운드 제주SK FC를 꺾고 극적으로 파이널A에 오른 인천은 34라운드 FC서울과 35라운드 대전하나시티즌전에서 1승 1패의 성적을 거두며 승점 49점에 기록하고 있다. 다만 5위 전북현대와 승점 동률에 다득점에서 1골 뒤졌고, 4위 강원FC와 2점 차밖에 나지 않는다. 남은 3경기에서 충분히 반전이 일어날 수 있어, 여전히 인천은 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 진출권 확보를 목표로 하고 있다.

중요한 일전인 만큼 다양한 이벤트가 팬들을 기다리고 있다. 인천 구단은 ‘인천의 항해, 아시아를 향해!’라는 메시지 아래 지역 학생과 팬들을 위한 할인 프로모션과 홈 경기 이벤트를 마련했다.

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먼저 구단의 학교 방문 프로그램인 ‘파검의 습격’ 참가 학교 학생과 2027학년도 대학수학능력시험 수험생에게 입장권 50% 할인 혜택을 제공한다. 인천 지역 대학생을 대상으로도 50% 할인과 대학별 경쟁 프로모션을 진행하며, 대학생 커뮤니티 ‘에브리타임’을 통해 할인 혜택을 홍보한다.

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다음 경기 INC K리그1 02:30 ULS

경기 전에는 윤정환 감독의 10월 이달의 감독상 시상식과 무고사 ZD MASTERS 시상식, 제르소의 K리그 통산 200경기 및 김건희의 통산 100경기 기념식이 진행된다. 이날 시축은 도성훈 인천광역시교육감이 맡고, 지역내 보육원 아동들과 선수단 자녀 등 총 44명이 에스코트 어린이로 참여한다.

경기장을 찾는 팬들을 위한 이벤트도 마련된다. E석 2층에서는 이마트 동인천점 경품 증정 이벤트가 진행되며, 파이널 라운드 리미티드 에디션 티켓도 증정한다.

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경기장 광장에서는 K리그 트립데이 이벤트 부스, 2026 eK리그 FC모바일 패밀리컵, 신한은행 홍보부스, 게임존 등이 운영된다. 장내에서는 경기 전 ‘유티호리캠’과 하프타임 전광판 퀴즈가 진행돼 팬들과 함께 호흡할 예정이다.