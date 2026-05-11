‘아시아 대표 심판’ 김유정 주심, 2027 사우디 아시안컵 조 추첨자로 공식 초청

[골닷컴] 강동훈 기자 = 대한축구협회(KFA) 소속 김유정 심판이 2027 사우디 아시안컵 조 추첨식의 공식 추첨자로 초청받았다. 아시아축구연맹(AFC)은 21일 KAF에 보내온 공문을 통해 김유정 심판이 2027 사우디 아시안컵 조 추첨식 추첨자로 선정되었음을 알렸다.

이번 초청은 AFC가 2026 호주 여자 아시안컵에서 주심으로 뛰어난 모습을 보인 김유정 심판의 공로를 격려하는 차원에서 결정됐다. 김유정 심판은 당시 총 3경기에 주심으로 나섰다. 특히 7만 4천여명의 관중이 찾은 결승전에서 주심으로 나서 안정적인 경기 운영을 펼치며 높은 평가를 받았다.

김유정 심판은 2018년부터 국제축구연맹(FIFA) 국제심판으로 활동하고 있다. 2022 인도 여자 아시안컵과 2022 코스타리카 20세 이하(U-20) 여자 월드컵, 2023 호주·뉴질랜드 여자 월드컵, 2023 항저우 아시안게임, 2024 파리 올림픽 등 주요 국제대회에 꾸준히 참가하며 역량을 인정받고 있다.

또 2025 사우디 17세 이하(U-17) 아시안컵에서 결승전 대기심을 맡았고, 2026 사우디 23세 이하(U-23) 아시안컵에도 주심으로 참가했다. 이어 2026 호주 여자 아시안컵 결승전 주심까지 수행하며 아시아를 대표하는 심판으로 자리매김하고 있다.

김유정 심판은 “조 추첨 행사에 참여할 수 있도록 아낌없는 지원을 해주신 KFA와 AFC 관계자 여러분께 감사드린다”며 “아시아를 대표하는 심판으로서 이 자리에 함께하게 되어 영광이며, 앞으로도 계속 발전하는 모습으로 보답하겠다”고 소감을 밝혔다.

당초 4월 6일 개최 예정이던 2027 사우디 아시안컵 조 추첨식은 국제 정세 여파로 한 차례 연기, 한국시간으로 5월 10일 오전 3시에 열릴 예정이다. 장소는 사우디아라비아 리야드의 앗 투라이프 세계문화유산 지구 내 행사장이다.