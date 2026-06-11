"아시아 과소평가냐?" '日 전멸' 에이스 쿠보 자리도 없다! F조 통합 베스트11 점령한 네덜란드+스웨덴... 파워 랭킹도 조 3위

[골닷컴] 김형중 기자 = 아시아 축구에 대한 과소평가인가?





일본은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 F조에 속해 네덜란드, 스웨덴, 튀니지와 경쟁한다. 일본은 FIFA 랭킹 18위이며, 네덜란드, 스웨덴, 튀니지는 각각 8위, 38위, 45위다. 네덜란드만 일본에 앞설 뿐 스웨덴과 튀니지는 한참 밑이다.





그러나 놀라운 발표가 나왔다. 팔로워 350만 명을 보유한 축구 콘텐츠 채널 '스코어90'은 11일(이하 한국시간) F조 통합 베스트11을 선정하며 네덜란드 9명, 스웨덴 2명을 채워 넣었다. 일본과 튀니지는 단 한 명의 선수도 이름을 올리지 못했다.





골키퍼는 바르트 페르브뤼헌(브라이튼 앤 호브 알비온)이 뽑혔다. 포백은 네이선 아케(맨체스터 시티), 버질 반 다이크(리버풀), 미키 판 더 벤(토트넘), 덴젤 덤프리스(인터 밀란)가 차지했다. 중원은 티자니 라인더르스(맨체스터 시티), 라이언 흐라벤베르흐(리버풀), 프랭키 데 용(바르셀로나)이 이름을 올렸다. 스리톱 중 한 명도 도니얼 말런(AS로마)이다. 모두 네덜란드 선수들이다. 나머지 공격수 두 명은 스웨덴의 알렉산더 이삭(리버풀)과 빅토르 요케레스(아스널)가 선정되었다.





일본의 쿠보 타케후사(레알 소시에다드)가 팀내 유일하게 별점 4점을 받고도 통합 베스트11에서 탈락했다. 네덜란드 선수들의 이름값에서 밀린 것으로 보인다. '스코어90'이 세운 별점 기준은 5점이 WORLD-CLASS(월드클래스), 4점은 EXCELLENT(훌륭), 3점은 GOOD(좋음), 2점은 AVERAGE(평균), 1점은 POOR(부족)이다. 쿠보만 4점이고, 주장 엔도 와타루(리버풀), 타케히로 토미야스(아약스), 도안 리츠(아인트라흐트 프랑크푸르트), 카마다 다이치(크리스탈 팰리스), 스즈키 유이토(프라이부르크), 우에다 아야세(페예노르트), 이토 히로키(바이에른 뮌헨)가 3점을 받았다. 나머지 선수들은 모두 2점이었고 골키퍼 하야카와 토모키(카시마 앤틀러스)만 1점을 받았다.





일본은 선수단 전체 파워 랭킹에서도 네덜란드와 스웨덴에 밀리며 3위에 랭크됐다. 네덜란드가 3.7점을 받았고, 스웨덴이 3.0점, 일본이 2.9점으로 그 뒤를 이었다. 튀니지는 2.0점으로 최하위였다.





'스코어90'의 이번 발표에 팬들은 "아시아 축구의 과소평가다", "일본이 스웨덴 보단 낫다"라는 평가가 뒤따르고 있다. 실제로 일본은 스웨덴 보다 FIFA 랭킹도 20계단이나 높고, 지난 월드컵 16강 진출로 출전조차 못한 스웨덴에 최근 월드컵 성적에서도 앞선다.





그러나 어디까지나 예상일 뿐이다. 일본은 지난해 브라질전 3-2 역전승을 시작으로 최근 A매치 6연승, 5경기 연속 클린시트 승리, 유럽 팀 상대 3연승을 기록 중이다. 이 과정에서 '축구 성지' 웸블리 스타디움에서 잉글랜드를 격파하기도 했다. 카타르 월드컵에서는 우승후보 독일과 스페인을 연달아 물리치며 조 1위로 토너먼트에 진출하기도 했다.





한편, 모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본은 15일 오전 5시 네덜란드를 상대로 월드컵 첫 경기를 치른다. 이어 21일 오후 1시 튀니지와 만나고, 26일 오전 8시 스웨덴과 격돌한다.