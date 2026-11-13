"아시안컵 연기돼서 천만다행"...韓 축구 졸전 끝 FIFA 랭킹 55위 사우디에 21년 만에 패배 '대굴욕'

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[골닷컴] 김형중 기자 = 한국 축구의 위기가 계속되고 있다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국은 13일 오후 11시 30분(한국시간) 카타르 도하에 위치한 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디와 친선경기에서 2-3으로 패했다. 한국은 1984년 이후 42년 만에 처음으로 사우디에 3실점을 내줬고, 2005년 이후 21년 만에 사우디에 패하는 굴욕을 맛봤다. 한국은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위, 사우디는 55위다.

한국은 김승규 골키퍼가 장갑을 꼈고, 김민재와 이한범의 센터백, 양 풀백은 조현택과 설영우가 섰다. 중원은 황인범과 박진섭이 맡았고 측면은 황희찬과 이강인이 담당했다. 주장 손흥민과 오현규은 최전방 투톱에 나섰다.

전반전 팽팽하게 맞섰다. 설영우가 중원으로 들어오고 이강인이 측면을 오가며 기회를 만들었다. 그러나 시간이 갈수록 사우디에 주도권을 내줬다. 한국의 빌드업 속도는 눈에 띄게 느렸고 상대 빌드업 시 압박은 빠르고 강하지 못했다.

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애매한 축구가 이어졌다. 중원은 헐거워졌고 사우디가 분위기를 이끌었다. 전반 28분 사우디의 기습적인 중거리 슈팅이 나왔고 김승규 골키퍼가 몸을 날려 막아냈다.

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전반 막판으로 갈수록 사우디 공세가 심해지더니 전반 추가시간 스루 패스 한 방에 무너졌다. 마르완 알 사하피가 이한범과 설영우 사이를 파고 들었고, 각도를 줄이려 나오다 미끄러진 김승규를 따돌리고 오른발로 골망을 흔들었다.

후반 초반 설영우의 크로스를 받은 오현규가 논스톱 슈팅으로 동점골을 만들었다. 후반 이른 시간 경기의 균형을 맞추며 모레노 감독 특유의 후반전에 강한 축구가 나오나 싶었다.

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그러나 동점골 넣은지 10분여 만에 연속골을 내주고 말았다. 후반 11분 모하메드 칸노에게 실점했다. 이 과정에서 미드필더와 수비수들이 상대의 움직임에 맞춰 뛰지 못하며 기회를 허용했다. 한국의 수비 숫자는 많았지만 상대보다 느리고 많이 뛰지도 않다 보니 사우디는 쉽게 슈팅 찬스를 잡았다. 세 번째 골은 상대 코너킥 상황에서 내줬다. 압둘레라 알 암리가 쇄도하며 돌려놓을 때 오현규와 이명재가 따라 붙었지만 한 템포 늦게 대응하며 실점까지 연결됐다.

1-3으로 뒤지던 한국은 교체로 들어간 이재성이 황희찬의 패스를 받아 추격골에 성공했다. 그러나 거기까지였다. 최전방의 오세훈과 오른쪽 풀백 최준 등을 투입하며 분위기를 끌어올리고 압박 강도도 높였지만, 더 이상 사우디 골문을 공략하지 못했다.

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졸전 끝에 2-3 패배를 당했다. 사우디전을 지켜본 팬들은 "아시안컵이 연기된 것이 천만다행"이라고 입을 모았다. 내년 1월 개막 예정이었던 아시안컵은 개최국 사우디의 불안한 정세로 인해 내년 12월로 연기됐다. 만약 모레노 감독 체제의 한국이 지금과 같은 경기력으로 아시안컵에 나갔다면, 실제로 조별 예선부터 쉽지 않았을 것으로 보인다. 한국은 예멘과 베트남, 아랍에리미츠연합과 한 조에 속해 있다.