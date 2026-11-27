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[골닷컴] 반진혁 기자 = 아스널 골잡이 출신이 훈련장 가는 도중 고속도로에서 교통사고가 발생했다.

영국 매체 ‘더 선’은 26일 “피에르 에메릭 오바메양이 스페인 훈련장으로 향하던 중 교통사고를 당했다”고 보도했다.

오바메양의 차 페라리 F12 N-라르고와 BMW X1이 충돌한 것으로 알려졌다. 경찰, 소방관, 구급대원이 출동해 사고 현장을 수습했고 상대방 차는 전복되고 심하게 파손되어 견인차에 실려 갔다.

심각한 부상을 입은 사람은 없었고 오바메양 역시 큰 문제 없이 훈련에 참여했다.

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오바메양은 “놀랐을 뿐이다. 살다 보면 이런 일도 생긴다. 가장 중요한 건 사고로 인해 모두가 괜찮다는 것이다”고 가슴을 쓸어내렸다.

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오바메양은 손흥민의 로스엔젤레스FC(LAFC) 동료 드니 부앙가와 함께 가봉 대표팀 공격수다. AC 밀란, 릴, AS 모나코 등을 거쳐 독일 분데스리가 도르트문트로 향했다. 득점력을 과시하면서 존재감을 과시했고 프리미어리그 아스널로 이적했다.

아스널은 유니폼을 입은 오바메양은 프리미어리그 득점왕을 차지하는 등 눈도장을 제대로 찍었다.

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이후 바르셀로나, 첼시, 마르세유를 거쳐 오일 머니의 유혹으로 사우디아라비아 알 카디시야로 이적했다.

오바메양은 마르세유를 통해 유럽 무대로 복귀했고 이번 시즌은 스페인의 데포르티보 라 코루냐에서 활약 중이다. 10경기에서 5골 2도움의 공격 포인트를 기록 중이다.

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오바메양은 올해 초 가봉 대표팀과 관련해 힘든 일을 겪기도 했다.

가봉은 작년 12월 22일 개막한 2025 아프리카 네이션스컵에 참가했다. 카메룬, 모잠비크, 코트디부아르와의 조별 예선 3연전에서 모두 패배하면서 조기 탈락이라는 쓴맛을 봤다.

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가봉의 졸전 탈락에 정부는 칼을 빼 들었고 축구대표팀 해체를 선언했다. 이와 함께, 오바메양에게 출전 정지 징계를 내렸다. 부상을 이유로 조별 예선 최종전을 소화하지 않고 소속팀으로 복귀한 부분을 지적한 것이다.

하지만, 얼마 지나지 않아 가봉 정부는 꼬리를 내렸고, 축구협회에 쇄신을 요구하면서 대표팀과 오바메양을 향한 징계를 철회했다.

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사진=게티이미지