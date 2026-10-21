아스널서 뛰는 韓 선수 12년 만에 보나 했더니…'괴물 수비수' 김민재, 뮌헨이 NFS 선언→"콤파니 감독이 잔류 요청"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 최근 아스널 이적설에 휩싸인 김민재(29)가 이변이 없다면 바이에른 뮌헨에 잔류할 것으로 보인다.

영국 매체 '팀토크'는 21일(이하 한국시간) "뮌헨이 김민재의 매각 여부와 관련한 입장을 정리했다"며 "아스널이 그를 에미레이트 스타디움으로 데려오는 데 큰 관심을 보이고 있다는 보도가 잇따르는 가운데 나온 결론"이라고 보도했다.

김민재의 거취가 연일 '뜨거운 감자'다. 복수의 현지 매체에 따르면 그는 아스널, 애스턴 빌라, 토트넘 홋스퍼, AC 밀란, 유벤투스 등과 연결되고 있다. 특히 아스널의 경우 마우리치오 미켈리 수석 스카우트가 SSC 나폴리 시절 직접 김민재 영입을 추진한 바 있어 보다 가능성이 높은 행선지로 거론되고 있다.

앞서 뮌헨 소식에 정통한 독일 매체 '빌트'의 크리스티안 폴크 기자는 15일 "확인 결과 김민재는 아스널의 영입 명단에 올라 있다. 피에로 인카피에의 부상 역시 일부 영향을 미쳤다"고 전했다.

다만 뮌헨과 김민재 양측 모두 지금으로서는 이적에 적극적이지 않은 것으로 알려졌다. 팀토크는 이탈리아 매체 '투토 유베'의 보도를 인용해 "뮌헨은 김민재를 매각할 의사가 없고 뱅상 콤파니(40) 감독 역시 그가 잔류하길 바라고 있다"고 설명했다.

다음 경기 FCB 챔피언스리그 15:00 ARS

독일 매체 'TZ'는 지난달 16일 "김민재는 그동안 뮌헨 생활에 만족하고 있으며 이적은 선택지가 아니라는 점을 꾸준히 강조해 왔다. 애초 3순위 센터백이라는 역할에도 적응한 상태였다. 앞으로도 지금과 같은 출전 시간을 유지한다면 재계약에 걸림돌은 없을 전망"이라고 언급했다.

뮌헨이 제시할 재계약 조건에 따라 기류가 급변할 가능성은 있다. 폴크는 지난달 26일 독일 매체 'CF 바이에른 인사이더'와 인터뷰를 통해 "김민재가 가장 접촉할 구단이 뮌헨이라는 사실은 여전히 유효하다. 관건은 올가을 뮌헨이 재계약 협상에서 무엇을 제시하느냐다. 구단 입장에서 그가 재계약 대상인지, 아니면 매각을 고려할 수 있는 선수인지 드러날 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "빌라, 토트넘, 밀란이 현재 김민재에게 관심을 보이고 있는 것으로 파악됐다. 세 구단은 올여름에도 그의 영입을 위해 접촉했지만 결국 공식 제안으로 이어지지는 않았다"고 덧붙였다.