'아산 축구 꿈나무 키운다' 충남아산 성문경·윤제희, 온양여중 풋살 팀 첫 훈련 지도

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 11일 충남 아산 소재 아산풋살파크에서 온양여중 풋살 팀 '모비딕'과 첫 훈련을 실시했다.

충남아산은 여자 축구 저변 확대 사업의 일환으로 지난해 모비딕과 MOU를 체결해 협력을 이어오고 있다. 모비딕은 6월 충남아산 유니폼을 입고 출전한 2026 태조산클럽대항 청소년 풋살리그에서 우승을 차지했고, 내달 2026 충남교육감배 학교스포츠클럽 풋살대회에 참가할 예정이다.

충남아산은 도 대회를 앞둔 모비딕을 응원하고자 선수가 직접 훈련에 참여하는 시간을 마련했다. 이날 훈련에는 성문경과 윤제희가 코치로 나서 학생들을 지도했다. 훈련은 오전 8시부터 1시간 30분가량 진행됐고, 패스·슈팅 등 기본기 훈련과 실전 상황별 레슨으로 구성됐다.

윤제희는 "학생들이 이른 시간부터 열정적으로 훈련에 참여하는 모습이 인상적이었다. 알려 드린 내용이 다가오는 대회를 준비하는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 전했다.

모비딕 주장 함은별 학생은 "대회에 출전할 때마다 충남아산 유니폼을 입고 뛰어 자부심을 느끼고 있다. 이번에는 선수들과 함께 훈련하고 직접 축구를 배울 수 있어 뜻깊었다. 앞으로도 좋은 성적을 낼 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

충남아산은 온양여중을 비롯해 강경여중과 국제비즈니스고 여자 축구 팀에 유니폼을 후원하고 아마추어 여자 축구 팀 '아울FC위민'을 운영하는 등 지역 여자 축구 저변 확대를 위해 힘쓰고 있다. 충남아산은 앞으로도 여자 축구 활성화를 위해 의류 지원, 축구 클리닉 등을 진행할 계획이다.