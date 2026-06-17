[아르헨티나-알제리] 메시 해트트릭 폭발! GK 지단 아들 농락... 아르헨티나 3-0 리드 (후반 진행 중)

[골닷컴] 김형중 기자 = 리오넬 메시(아르헨티나)가 해트트릭을 폭발했다.





아르헨티나가 17일 오전 10시(이하 한국시간) 미국 켄자스 시티 스타디움에서 킥오프 한 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 J조 알제리와 1차전을 치르고 있다.





'디펜딩 챔피언' 아르헨티나의 리오넬 스칼로니 감독은 메시를 라우타로 마르티네스와 함께 투톱에 세웠다. 중원은 로드리고 데 파울, 알렉시스 맥알리스터, 엔소 페르난데스, 티아고 알마다가 지킨다. 포백은 곤살로 몬티엘, 크리스티안 로메로, 리산드로 마르티네스, 파쿤도 메디나가 서고 골문은 에밀리오 마르티네스가 지킨다.





알제리는 4-3-3으로 맞섰다. 뤼카 지단이 장갑을 꼈고, 라얀 아잇누리와 라미 벤세바이니, 아이사 멘디, 라피크 벨갈리가 포백을 구성했다. 미드필드에는 나빌 벤탈렙과 이브라힘 마자, 이샴 부다위가 섰고, 최전방에는 파레스 샤이비와 아민 구이리, 아니스 하지 무사가 포진했다.





메시가 4분 만에 골망을 흔들었다. 오른쪽을 파고들던 메시는 패스를 연결 받아 정확한 왼발 슈팅으로 득점에 성공했다. 그러나 오프사이드가 선언되며 골이 취소됐다. 전반 8분 알제리도 득점에 성공했지만 취소됐다. 샤이비가 페널티박스 안에서 날카로운 왼발 슈팅으로 선제골을 터트렸지만 주심이 오프사이드 판정을 내렸다.





메시가 선제골을 터트렸다. 전반 17분 중원에서 맥알리스터의 패스를 받은 메시가 툭툭 치고 들어간 뒤 아크 정면에서 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 수비가 2명 붙었지만 개의치 않고 전매특허인 왼발 슈팅을 완성하며 완벽한 골을 터트렸다. 자신의 6번째 월드컵 무대에서 나선 메시가 5개 대회 득점에 성공하는 순간이었다.





후반 15분 다시 한번 득점포를 쏘아 올렸다. 맥알리스터의 중거리 슈팅이 지단 골키퍼 맞고 나오자 메시가 득달같이 달려들어 오른발로 골문에 밀어 넣었다. 지단 골키퍼가 넘어지는 반대 방향으로 자신의 주 발이 아닌 오른발로 넣었다.





메시는 멈추지 않았다. 기어이 해트트릭까지 완성했다. 후반 31분 아크 정면에서 완벽한 왼발 슈팅으로 골문 구석을 갈랐다. 골키퍼가 손쓸 없는 코스로 꽂히며 아르헨티나의 세 번째 골을 터트렸다. 지금까지 6번의 슈팅을 때린 메시는 4번의 유효슈팅 중 3골을 뽑아냈다.





아르헨티나는 메시의 맹활약 덕분에 후반 중반에 접어든 현재 세 골 차 리드를 잡고 있다. 지난 2022 카타르 월드컵 1차전 사우디아라비아전에서 1-2 역전패를 당한 아르헨티나는 이날 경기에선 집중력 있는 모습을 보이며 알제리에 이렇다 할 찬스를 허용하지 않고 있다.