실망감 큰 팬들은 전혀 기대 안 하는데…韓 축구 ‘초대박’ 전망 나왔다 “1승2무, A조 2위로 32강 진출 유력”

[골닷컴] 강동훈 기자 = 한국 축구가 지난달 A매치 평가전(코트디부아르·오스트리아)을 모두 패하자, 국내 축구 팬들과 일부 전문가들은 2026 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락이라는 최악의 결과를 맞이할 수 있다는 우려의 목소리를 내고 있다. 하지만 현지에선 한국이 32강에 진출할 거로 전망하면서 긍정적으로 바라보고 있다.

미국 매체 CBS 스포츠는 지난 2일(한국시간) 유럽 플레이오프(PO)와 대륙 간 PO가 모두 끝이 나면서 북중미 월드컵에 참가하는 48개국이 모두 확정되자 조별리그 순위부터 32강과 16강, 8강, 준결승 그리고 결승에 진출할 국가와 우승국을 예상했다.

이에 따르면 A조에 속한 한국은 조별리그 1차전에서 체코와 2대 2 무승부를 거둔 후 2차전에서 멕시코와 1대 1로 비기고 3차전에서 남아프리카공화국(남아공)을 2대 1로 제압하면서 1승2무, 승점 5를 쌓아 조 2위로 32강에 오를 거로 전망됐다.

개최국 이점을 안고 있는 멕시코 역시 1승2무, 승점 5로 한국과 승점은 같지만 다득점에서 앞서 조 1위로 32강에 진출할 거로 내다봤다. 멕시코는 조별리그 1차전에서 남아공을 3대 1로 격파한 후 3차전에서 체코와 득점 없이 비길 거로 예상됐다. 조 3위와 4위는 각각 남아공과 체코로, 남아공은 조별리그 2차전에서 체코를 1대 0으로 꺾고 1승2패, 승점 3을 기록하고, 체코는 2무1패, 승점 2에 그칠 거로 예측됐다.

CBS 스포츠는 “북중미 월드컵에서 가장 균형 잡힌 조로 꼽히는 A조는 경기력 면에서도 비슷한 양상을 보일 것”이라고 분석했다. 이어 “남아공은 체코를 상대로 힘겹게 승리하지만 조 3위로 16강에 진출하기에는 역부족일 것”이라고 덧붙였다.

다만 한국은 32강에서 B조에서 조 2위로 32강에 진출하는 보스니아를 만나 1대 2로 패하면서 탈락할 거로 점쳐졌다. 이렇게 된다면 “역대 원정 월드컵에서 가장 좋았던 성적은 16강이었다. 16강보다 더 높이 올라가기 위해 많은 노력을 기울이겠다”면서 북중미 월드컵에서 8강 진출 그 이상을 바라보겠다고 다짐한 홍명보 감독은 약속을 지키지 못하게 된다.

반면 A매치 평가전에서 브라질과 잉글랜드 등을 상대로 승리하면서 저력을 보여준 일본은 F조에서 네덜란드와 스웨덴, 튀니지를 제치고 조 1위로 32강에 오른 후 연장전까지 가는 접전 끝에 모로코를 1대 0으로 꺾고, 16강에선 보스니아를 2대 1로 누르고 8강에 오를 거로 관측됐다. 다만 8강에서는 프랑스를 만나 1대 3으로 패배할 것으로 내다봤다.

결승전은 4강에서 승부차기까지 가는 혈투 끝에 스페인을 상대로 프랑스와 포르투갈을 2대 1로 꺾은 잉글랜드의 맞대결을 예상하면서 우승은 2대 0으로 승리하는 프랑스가 될 거로 전망했다. 프랑스가 만약 예측대로 우승한다면, 2018 러시아 월드컵 이후 8년 만에 다시 정상에 오르게 된다. 동시에 통산 3번째 월드컵 트로피를 품게 된다.

한편, 북중미 월드컵 개막까지 불과 두 달밖에 남지 않은 가운데 홍명보 감독은 “남은 기간 선수들을 잘 관찰해서 월드컵에서 좋은 활약할 수 있는 선수를 선발하는 데 중점을 둘 것이다. 모든 데이터를 총망라해 여러 가지 보완해야 할 부분을 보완하면서 월드컵에 집중하겠다”고 계획을 밝혔다.