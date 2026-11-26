[골닷컴] 이현민 기자 = 포항스틸러스가 신광훈의 은퇴식과 함께 올 시즌 홈경기 대미를 장식한다.

포항스틸러스는 오는 28일 오후 4시 30분 포항스틸야드에서 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 37라운드 홈경기를 펼친다.

이날 리그 마지막 홈경기이자 신광훈의 은퇴식이 열리는데, 김성재 감독대행과 선수단은 홈 팬들에게 승리를 선물하겠다는 각오다.

신광훈의 은퇴를 기념해 다양한 이벤트가 펼쳐진다. 포토존을 비롯해 ‘신광훈이 쏜다’, ‘신광훈 발걸음 챌린지’ 등 특별한 이벤트가 팬들을 기다린다. 당일 경기 티켓은 신광훈 기념 티켓으로 제작돼 소장 가치를 더한다. 이외에도 응원 피켓 만들기, 포토이즘, 볼보 차량 전시, 멤버십 팬사인회 등을 진행한다. 포항수제맥주와 푸드트럭, 푸드존도 운영해 경기장을 찾은 팬들에게 먹거리를 제공한다.

스틸 스토어 N에서는 신광훈 은퇴 기념 MD 상품인 기념 머플러와 아크릴 키링을 한정 판매한다. 신상 키링 2종도 출시하며, MD 상품 10여 종을 최대 50% 할인된 가격에 판매한다. 지난 경기에서 완판을 기록하며 팬들의 뜨거운 호응을 얻은 랜덤박스도 다시 선보인다. 유니폼, 트레이닝복, 액세서리 등 다양한 MD 상품을 무작위로 구성해 판매한다. 새롭게 도입한 커스텀 폰 케이스 기계에서 나만의 폰 케이스도 만들 수 있다.

경기 시작 전에는 ‘함께 만드는 17’ 전광판 이벤트를 통해 팬들에게 선물을 증정한다. 선수단 입장 후에는 김동진의 ‘에스포항병원 10월 이달의 선수’ 시상식을 진행한다. 이어 배우 김강우가 시축에 나서 경기의 시작을 알린다. 하프타임에는 포스코 포항제철소에서 경품 추첨을 마련했다. 당첨자들은 그라운드 이벤트를 통해 ▲삼성 갤럭시 노트북(1대), ▲삼성 갤럭시탭(4대), ▲삼성 갤럭시 버즈(5대)를 경품으로 받을 수 있다.

경기 종료 후에는 신광훈의 은퇴식이 열린다. 홈 팬들과 함께 선수 생활의 영광스러운 순간을 돌아보고, 오랜 시간 포항과 함께한 ‘포항의 레전드’ 신광훈의 새로운 출발을 응원하는 시간을 마련한다.

한편, 올해 대학수학능력시험을 치른 수험생은 수험표를 지참해 티켓 오피스를 방문하면 무료 입장 혜택을 받을 수 있다. 동반 2인에게는 50% 할인 혜택이 제공된다.

이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있으며, 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.