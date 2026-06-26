시범 운영하는 W코리아컵 개막. 수원FC 등 7팀 1라운드 승리

W코리아컵의 역사적인 시작, 첫 라운드의 승리팀들이 모두 가려졌다.

23일과 24일 양일간 경기도 이천에서 치러진 1라운드 경기에서 수원FC 위민, 울산과학대, 위덕대, 문경 상무, 인천 현대제철, 서울 시청, 세종 스포츠토토까지 WK리그 5개팀과 대학 2개팀이 2라운드에 진출했다.

W코리아컵은 여자 축구의 저변 확대를 위해 올해부터 대한축구협회가 신설한 대회다. 그동안 남자 축구에서는 프로와 아마추어를 통틀어 최고의 팀을 가리는 코리아컵이 존재했지만, 여자 축구에서는 통합 대회가 부재했다. 그런 의미에서 W코리아컵의 출범은 여자 축구 발전을 위한 중요한 분기점이 될 것으로 보인다.

시범 운영되는 이번 대회는 경기도가 재정 후원하며 축구협회와 경기도축구협회가 공동 주최해 경기는 모두 이천시에서 진행된다. WK리그 8개 팀과 대학부 7개 팀 등 총 15개 팀이 참가해 단판 토너먼트 형식으로 우승팀을 가린다. 결승을 제외하고 매 라운드 전에는 대진 추첨을 다시 한다. 향후에는 동호인 팀까지 참가할 수 있도록 대회 규모를 늘릴 계획이다.

23일 오후 7시 이천시종합운동장에서 열린 대회 공식 개막전의 주인공은 수원FC 위민이었다. 박길영 감독이 이끄는 수원FC는 전반 20분 하루히의 패스를 받은 아야카가 선제골을 기록하며 분위기를 올렸고, 후반 3분 지소연이 박스 왼쪽에서 올린 크로스가 그대로 골문에 빨려 들어가며 추가골을 기록해 경주 한수원에 2대 0 승리를 거뒀다.

24일 열린 WK리그 팀들과 대학팀 간 경기에서는 WK리그 팀들이 모두 승리를 가져갔지만, 대학팀의 선전도 눈에 띄었다. 신우근 감독이 이끄는 고려대는 서울 시청을 상대로 선제골을 허용했으나 진혜린의 동점골로 승부를 연장으로 끌고 갔다. 결국 연장전에서 서울 시청이 김민지의 결승골로 2대 1 승리를 거뒀지만, 대학팀이 실업팀을 당황하게 만든 명승부였다.

나머지 WK리그 팀과 대학팀의 경기는 WK리그 팀의 압승이었다. 인천 현대제철은 장유빈의 멀티골과 홍채빈, 김민서의 연속골로 대경대를 4대 0으로 대파했다. 세종 스포츠토토도 후반에만 무려 4골을 몰아치며 강원도립대에 6대 0으로 대승을 거뒀다. WK리그 팀들 간의 대결이었던 강진 스완스WFC와 문경 상무의 경기는 1골 1도움을 기록한 김태양의 맹활약을 앞세운 문경 상무의 2대 0 승리였다.

선수들과 지도자들은 처음 시작한 W코리아컵에 대한 기대와 만족을 드러냈다. 경기 후 기자회견에서 수원FC 지소연은 “영국에 있을 때 FA컵을 많이 경험해 봤는데, W코리아컵도 한국에서 정말 큰 컵대회가 될 것이라 기대한다”고 말했다.

서울시청 유영실 감독도 “부상자가 많아 대학팀을 상대로 힘든 경기를 하긴 했지만, 여자 축구 발전을 위해 이렇게 WK리그와 대학팀들이 맞붙는 공식 대회가 생기길 항상 바랐다. 대회 운영이나 참가 팀들에 대한 대우도 평소 출전하던 리그나 대회와 달라 국제대회에 출전한 느낌”이라는 소감을 밝혔다.

W코리아컵 2라운드에는 1라운드에서 승리를 거둔 7팀과 WK리그 지난 시즌 우승팀인 화천 KSPO까지 8팀이 참가한다. 경기는 오는 8월 24일과 25일 이천시종합운동장에서 개최될 예정이며, 대진은 추후에 추첨을 통해 결정된다.