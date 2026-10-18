시메오네 감독, 이강인 '62분 OUT' 이유 밝혔다…"체력 안배하며 기동력 더하려는 목적"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 디에고 시메오네(56) 감독이 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 교체 배경을 설명했다.

아틀레티코는 지난 17일(한국시간) 스페인 바르셀로나의 RCDE 스타디움에서 열린 RCD 에스파뇰과 2026/27 라리가 9라운드 원정 경기에서 알렉스 바에나의 결승골에 힘입어 1-0으로 승리했다.

이로써 5연승을 달성한 아틀레티코는 7승 1무 1패(승점 22)로 2위를 지키며 1위 바르셀로나(9승·승점 27)와 승점 차를 유지했다.

이날 공격형 미드필더로 선발 출전한 이강인은 후반 17분 바에나와 교체되기 전까지 62분을 소화했다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 패스 성공률 93%(41/44), 볼 터치 59회, 공격 지역 패스 5회, 기회 창출 3회, 슈팅 2회(유효 슈팅 1회), 크로스 성공 2회, 볼 회수 2회, 지상 경합 성공 2회, 드리블 성공 1회 등을 기록하며 평점 7.5를 받았다.

비록 공격 포인트를 올리지는 못했지만 이강인은 여러 차례 번뜩이는 움직임으로 공격의 활로를 열었다. 전반 2분 박스 안 왼발 슈팅으로 포문을 연 그는 전반 29분에는 문전으로 쇄도하는 줄리아노 시메오네를 향해 절묘한 스루 패스를 찔러 넣으며 감탄을 자아냈다. 아쉽게도 시메오네의 볼 터치가 다소 길어 슈팅으로 연결되지는 않았다.

이어 후반 16분 훌리안 알바레스가 왼쪽 측면에서 건넨 볼을 감각적인 백힐 패스로 마르코스 요렌테에게 내주며 기회를 만들어 냈다. 이후 요렌테의 아크 정면 오른발 중거리 슈팅은 크로스바를 강타하며 아쉬움을 남겼다. 직후 이강인은 바에나와 교체돼 벤치로 물러났고, 바에나는 후반 44분 아크 정면에서 강력한 오른발 중거리 슈팅으로 극적인 결승골을 터뜨렸다.

시메오네는 경기 후 인터뷰를 통해 "경기는 우리가 줄곧 지배했지만 득점이 나오지 않았다. 전반에는 상대 골키퍼의 좋은 선방에 막힌 몇 차례 기회가 있었고, 후반에도 마찬가지였지만 결국 환상적인 득점이 터졌다"고 운을 뗐다.

이강인을 비롯한 일부 선수의 이른 교체에 대해서는 "일부 선수의 체력을 안배하고자 했고, 동시에 기동력이 필요한 상황이었다. 그래서 이강인과 아데몰라 루크먼이 먼저 뛰고 이후 알렉스 바에나와 훌리안 알바레스가 교체 투입된 것"이라며 "파블로 바리오스는 보다 세심한 관리가 필요해 교체했다"고 설명했다.