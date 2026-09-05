‘승리 기억 되살린다!’ 충남아산, ‘베테랑’ 한교원·손준호 앞세워 수원 상대로 연승 도전

프로축구 K리그2 충남아산FC가 오는 6일 수원월드컵경기장에서 열리는 수원 삼성과 25라운드 원정경기에서 연승에 도전한다.

충남아산은 직전 23라운드에서 용인FC를 상대로 2대 1 승리를 거두며 반등의 계기를 마련했다. 한교원이 시즌 마수걸이 골을 터뜨리며 전반전 경기 주도권을 가져왔고 후반전에는 김혜성이 추가골을 넣으며 값진 승점 3점을 챙겼다.

이제 충남아산의 목표는 연승으로 향한다. 충남아산은 지난 4월 안드레 감독이 지휘봉을 잡은 이후 아직 연승이 없다. 안드레 감독 역시 연승으로 팀이 확실한 상승 흐름을 타는 것이 중요하다고 거듭 강조해 왔다. 순위 경쟁이 치열하게 펼쳐지고 있는 시점에서 이번 수원전을 기점으로 상승 곡선을 그려나가겠다는 각오다.

수원전을 앞두고 충분한 재정비 시간도 가졌다. 충남아산은 24라운드를 휴식 라운드로 보내며 체력과 컨디션을 회복했다. 용인전 승리를 통해 자신감을 끌어올린 데 이어 체력과 컨디션까지 회복하며 한층 정돈된 경기력으로 수원을 상대할 예정이다.

올 시즌 수원을 상대로 거둔 승리도 자신감을 더한다. 충남아산은 시즌 첫 맞대결에서 은고이의 압도적인 피지컬을 활용한 공격과 단단한 수비 조직력을 앞세워 수원을 2대 1로 제압했다. 당시의 좋은 기억을 되살려 이번 맞대결에서 승점 3점을 노린다.

이번 경기의 키플레이어는 한교원이다. 한교원은 용인전에서 시즌 마수걸이 골을 터뜨리며 득점 감각을 되찾았다. 경기 흐름을 읽는 노련함은 물론 과감한 측면 돌파와 공간 침투로 상대 수비를 흔들 수 있다. 한교원이 수원을 상대로 다시 한번 해결사 역할을 해낼 수 있을지 관심이 쏠린다.

중원에서는 손준호의 활약에 기대를 쏠린다. 손준호는 후반기 들어 18라운드를 제외하고 매 경기 ‘베스트 러너 BEST 6’에 꾸준히 이름을 올렸다. 경기당 평균 약 11.71km를 소화했고 현재까지 팀 내 최다 도움 1위(5도움)를 기록하며 존재감을 발휘하고 있다. 이번 수원전에서도 손준호의 부지런한 움직임과 날카로운 패스가 주요 관전 포인트로 꼽힌다.