스페인 프로축구 '라리가 레트로 데이', 서울에서 팬 이벤트 열린다

[골닷컴] 김형중 기자 = 스페인 프로축구 리그 라리가가 한국 공식 중계 파트너인 쿠팡플레이와 협력하여, ‘라리가 레트로 데이(LALIGA Retro Day)’의 열기를 서울로 옮겨오는 특별 팬 이벤트를 개최한다. 본 이벤트는 4월 11일부터 12일까지 이틀간 오버 더 피치(Over The Pitch)에서 진행될 예정이다.





스페인 축구의 풍부한 역사와 문화적 유산을 기념하기 위해 기획된 이번 ‘라리가 레트로 데이’ 이벤트는 라리가의 몰입형 체험 공간에서 한국 팬들이 특별한 경험을 즐길 수 있도록 할 예정이다. 행사에서는 라리가 주요 클럽들의 상징적인 레트로 유니폼 전시와 함께, 대회의 역사적인 성과를 조명하는 트로피 전시가 진행된다.





이틀간 진행되는 행사 기간 팬들은 포토부스 같은 다양한 인터랙티브 프로그램에 참여할 수 있다. 또한 라리가 레트로 한정 굿즈, 쿠팡플레이와의 협업 상품, 현장 추첨 이벤트를 통한 다양한 경품도 제공된다.





이와 더불어, 행사장에서는 레트로 매치데이 기간 중 일부 라리가 경기 관람 기회도 마련될 예정이며, 이를 통해 한국 팬들이 현장의 열기를 함께 경험할 수 있도록 할 계획이다. 푸마(Puma), 마오우(Mahou) 그룹의 알함브라 1925등 파트너사의 브랜드 액티베이션과 함께 다양한 F&B 프로그램도 운영되어 행사 분위기를 한층 고조시킬 예정이다.





이번 행사는 라리가 레트로 매치데이 캠페인의 일환으로, 리그의 역사와 전통을 기리는 동시에 과거의 상징적인 순간과 유니폼, 스토리를 재조명하는 글로벌 프로젝트의 일부다. 라리가는 쿠팡플레이와의 협업을 통해 한국 팬들과의 접점을 더욱 강화하고 있으며, 현지화된 몰입형 경험을 통해 라리가를 보다 가까이에서 즐길 수 있도록 지속적으로 노력하고 있다.





라리가 서상원 한국 대표는 “대한민국은 라리가 글로벌 성장 전략에서 매우 중요한 시장이며, 쿠팡플레이와 함께 프리미엄 콘텐츠와 혁신적인 팬 경험을 제공함으로써 라리가를 현지 팬들에게 더욱 가깝게 전달하고 장기적인 팬 참여를 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.





이번 이벤트는 한국 팬들에게 라리가의 문화와 상징적인 유산을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하고, 역동적이고 인터랙티브한 환경 속에서 축구를 즐길 수 있도록 하는 데 의미가 있다. 라리가 레트로 데이는 전통을 존중하는 동시에 글로벌 팬들과의 연결 방식을 지속적으로 혁신하고자 하는 라리가의 의지를 반영한다. 한국에서의 핵심 파트너인 쿠팡플레이와 함께 라리가는 프리미엄 축구 콘텐츠와 차별화된 팬 경험을 전 세계 시장에 제공해 나갈 계획이다.



