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[골닷컴] 김형중 기자 = 대한민국 축구 국가대표팀 임시 사령탑 로베르트 모레노(49) 감독이 내년 12월로 예정된 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵까지 팀을 맡을 수 있다는 가능성이 제기된 가운데, 대한축구협회(이하 협회)는 사실무근이라고 못 박았다. 협회는 절차대로 진행하겠다는 의지를 분명히 밝혔다.

지난 18일(한국시간) 스페인 매체 마르카의 마테오 모레토 기자는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "한국은 대표팀 선수단의 지지를 바탕으로 로베트르 모레노 감독이 2027 아시안컵까지 계속 이어갈 수 있는 기능성을 열어두고 있다. 현재 협상이 진행 중"이라고 전했다. 소식이 알려지자 국내 언론도 일제히 보도했다.

그러나 협회와 확인 결과, 사실무근인 것으로 밝혀졌다. 협회 관계자는 20일 '골닷컴'과의 통화에서 "사실과 전혀 다르다. 모레노 감독과는 27일까지 계약기간이고 그전까지 평가를 진행해야 한다. 스페인에 돌아가자마자 협상이 진행 중이라는 것은 사실무근"이라고 전했다.

물론 협회가 모레노 감독과 연장 계약을 할 수도 있다. 그러나 어디까지나 전력강화위원회의 평가에서 납득할만한 점수를 받고 이사회의 최종 승인을 거쳐야 가능하다. 만약 협회가 모레노 감독과 연장 계약을 하지 않는다고 결정하면, 또 다시 공개채용을 통해 새로운 감독을 구해야 한다. 이 경우, 내년 12월로 연기된 아시안컵까지 약 1년 계약의 가능성이 점쳐지고 있다.

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협회 관계자는 "정해진 절차에 의해서 모레노 감독의 연장 계약 여부가 판단될 것이다. 만약 새로운 감독을 찾아야 하는 상황이 되더라도, 협회는 공개채용의 방식으로 절차대로 진행할 것"이라고 강조했다.

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지난 여름 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 참패 후 대한축구협회는 모레노 감독을 임시감독으로 임명했다. 정몽규 회장 사퇴 후 집행부가 행정력을 잃었고 급한 불부터 끄고자 임시감독 체제의 공개채용을 진행했다. 모레노 감독의 계약기간은 11월 27일까지고 6번의 A매치를 통해 평가 받게 되었다.

모레노 임시감독 체제의 한국은 9~10월과 11월 A매치 기간에 열린 6경기에서 3승 1무 2패의 성적을 얻었다. 9월 에콰도르와 첫 경기는 좋았다. 오현규, 손흥민, 이동경의 릴레이 골로 3-0 대승을 거뒀다. 그러나 우루과이전 수비 쪽에서 많은 문제점이 터졌다. 상대 전방압박에 크게 고전하며 4골이나 헌납했다. 10월 득점 없이 비긴 베네수엘라전은 졸전이었다. 실점하진 않았지만 상대가 워낙 약했다. 그런 팀을 상대로 한 골도 뽑아내지 못했고 팬들은 탄식했다. 이어 마지막 경기였던 우즈베키스탄전에서 심기일전하며 2-0 승리를 따냈다.

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9~10월 A매치 기간에는 경기력 뿐만 아니라 팀내 갈등설도 터져 나오며 질타를 받았다. 1996년생 3인방의 ‘은퇴 논란’이 축구계를 흔들었고 주장 손흥민 ‘왕따설’까지 등장했다. 그야말로 최악의 분위기로 치닫았다.

그리고 11월 중동 원정에서 다시 소집됐다. 몇몇 선수들의 변화는 있었지만 소동의 중심에 있던 선수들은 모두 선발됐다. 12일 손흥민과 이재성, 김민재, 황인범, 황희찬은 공동성명문을 발표하며 사태를 일단락했다. 그러나 사우디아라비아를 상대로 2-3 충격패를 당하며 여론이 안 좋아졌다. 다행히 마지막 카타르전에서는 선발 명단에 큰 변화를 주며 승리했고, 2026년 마지막 A매치에서 유종의 미를 거뒀다.