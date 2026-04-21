‘스틸야드 잠시만 안녕’ 포항, 22일 광주전서 홈 8연전 마무리... 풍성한 이벤트 마련

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항스틸러스가 유종의 미를 노린다.

포항은 22일 오후 7시 30분 포항스틸야드에서 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 9라운드를 치른다.

지난 19일 포항은 안양과 홈경기에서 0-1로 패하며 시즌 첫 연패에 빠졌다. 이번 광주전에서 분위기 반전에 나선다.

포항의 보금자리인 포항스틸야드가 광주전 이후 잔디 교체 공사에 들어감에 따라 향후 원정 10연전에 돌입한다. 따라서 적극적인 전방 압박과 빠른 공격 전개로 광주전에서 주도권을 잡고, 반드시 승전고를 울리겠다는 의지다.

이날 포항은 홈 8연전의 대미를 장식하기 위해 다양한 이벤트를 준비했다. 경기 분위기를 한층 끌어올릴 포항수제맥주 시음 부스와 포항시의사회 부스가 마련, 직전 경기 티켓 또는 예매 내역 인증 시 ‘웰컴백 캡슐 드로’에 참여할 수 있다.

또한, 선수단 프레임으로 촬영 가능한 포토이즘을 운영, 피자·소떡소떡·닭꼬치 등 다채로운 직관 푸드도 홈 팬들을 기다리고 있다.

4월 홈경기 기간 동안 S구역 관람객을 대상으로 응원 타월 증정 이벤트를 진행한다. S3-S5 구역 정가 티켓 구매 시 1매당 슬로건 응원 타월이 제공되며, 해당 기간 S3-S5 구역을 온라인으로 3매 이상 예매할 경우 후반기 홈경기 할인 쿠폰이 지급된다.

스틸스토어에서는 지난 경기에 출시한 칸쵸 에디션과 함께 카드팩, 포토북 등 다양한 MD 상품을 구매할 수 있다. 경기 시작 전 푸마 볼캡을 받을 수 있는 ‘스틸야드 퀴즈 타임’이 준비돼 있다. 하프타임에 홈 8연전 전 경기에 출석한 관중을 대상으로 파나크 영덕 풀빌라 및 호텔 숙박권, 푸마 재킷 등 경품 추첨을 진행한다. 이어 영일만 친구 노래에 맞춰 열띤 응원을 선보인 관중에게 선물을 증정한다.

경기 종료 후 홈 8연전의 대미를 장식할 ’13 YEARS, LAST WALK’ 행사가 열린다. 사전에 그라운드 오픈 이벤트를 예매한 참가자들은 입장 팔찌를 수령한 뒤 그라운드에 입장해 특별한 추억을 만들 수 있다.

이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인 가능하며, 포항스틸러스 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크에서 예매할 수 있다.