'스틸스토어 롯데포항점서 만나요' 포항 황인재·전민광, 28일 팬사인회 진행

[골닷컴] 배웅기 기자 = 포항스틸러스가 롯데백화점 포항점 7층에 위치한 스틸스토어 롯데포항점에서 팬들을 만난다.

포항은 지난달 롯데백화점 포항점에 상설 매장 스틸스토어를 오픈, 단순 머천다이즈(MD) 구매 공간을 넘어 선수와 팬이 교감하는 공간으로 활용하고자 매월 1회 '찾아가는 팬 서비스'를 진행하고 있다. 이달에는 28일 오후 7시부터 1시간 동안 황인재와 전민광이 팬들을 만날 예정이다.

행사 당일 구매 금액대 별로 다양한 혜택이 주어진다. 5만 원 이상 구매 고객 선착순 80명에게 팬사인회 입장권, 7만 원 이상 구매 고객 선착순 80명에게 팬사인회 참여 선수의 애장품·푸마 티셔츠 및 바람막이 등 경품을 받을 수 있는 즉석 복권을 제공한다.

스틸스토어에서는 출시 후 뜨거운 반응을 얻고 있는 스틸러스 칸쵸 에디션, 더플백, 의류 등을 판매하고 있다. 이와 더불어 오직 스틸스토어 롯데포항점에서만 만나볼 수 있는 플레이어 키링 랜덤 가챠가 준비돼 있다. 30일까지 단일 구매 금액이 15만 원 이상인 고객 중 1명을 추첨해 이호재의 친필 사인이 담긴 2025/26 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 투(ACLT) 유니폼을 제공할 계획이다.

포항은 오는 26일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 전북현대와 하나은행 K리그1 2026 10라운드 원정 경기에 나선다. 직전 광주FC전에서 1-0으로 승리하며 분위기 반전에 성공한 포항은 현재 3승 3무 3패(승점 12)로 6위에 올라 있다. 안방인 포항스틸야드가 잔디 전면 교체 공사를 진행함에 따라 향후 3개월 동안 원정 10연전을 치른다.