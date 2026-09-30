‘스리백 전술 고수’ 아모림 AC밀란 감독이 원한다, ‘韓 국가대표 수비수’ 김민재 3년 반 만에 세리에A 돌아갈까

‘코리안 몬스터’ 김민재(29·바이에른 뮌헨)가 센터백 보강을 계획 중인 AC밀란의 관심을 받고 있다. 만약 김민재가 겨울 이적시장 때 AC밀란 유니폼을 입게 된다면, 3년 반 만에 이탈리아 세리에A로 돌아가게 된다.

이탈리아 매체 칼치오 메르카토는 29일(한국시간) “AC밀란은 겨울 이적시장 때 루벤 아모림 감독에게 센터백 한 명을 영입해 선물할 예정”이라며 “과거 나폴리에서 뛰었던 김민재가 영입 1순위로 거론되고 있다”고 보도했다.

보도에 따르면 아모림 감독은 AC밀란에서도 3-4-2-1 대형을 고수하고 있는 가운데, 보유 선수에 맞춰 자신의 전술을 어떻게 조정할지 고심하고 있다. 다만 추가적으로 센터백 보강이 필요하다고 판단, 겨울 이적시장을 앞두고 게리 카르디날레 단장에게 영입을 요청했다.

아모림 감독은 마리오 힐라, 스트라히냐 파블로비치와 함께 스리백을 구성할 수 있는, 뛰어난 대인방어 능력과 빠른 스피드, 풍부한 경험을 갖춘 센터백을 원하고 있다. 이에 AC밀란은 아모림 감독이 요구하는 센터백 물색에 나섰고, 현재 김민재에게 관심을 보이고 있다.

사실 AC밀란이 김민재에게 관심을 보인 건 이번이 처음은 아니다. AC밀란은 김민재가 나폴리에서 뛰던 시절부터 뛰어난 활약상에 매료돼 오랜 시간 주시했다. 지난해 여름 이적시장 땐 말릭 티아우가 떠난 빈자리를 채우기 위해 김민재 영입을 추진하기도 했다. 그러나 김민재가 이적을 원치 않은 탓에 논의조차 제대로 나눠보지 못했다.

김민재는 지금도 바이에른 뮌헨에서의 생활에 만족해 이적을 전혀 고려하지 않고 있는 것으로 전해졌다. 바이에른 뮌헨 역시 떠나길 원치 않은 김민재를 강제로 매각할 생각이 없다. 도리어 김민재가 올 시즌 좋은 퍼포먼스를 보여주자 재계약을 추진 중이다.

칼치오 메르카토는 “2028년 6월에 계약이 만료되는 김민재는 곧 바이에른 뮌헨과 새 계약을 논의할 예정”이라며 “물론 상황이 바뀔 수 있고, 겨울 이적시장 때 김민재 영입 가능성이 생길 수도 있다. 다만 그땐 바이에른 뮌헨이 잠재적으로 대체자를 찾아야만 매각할 가능성이 커 협상이 쉽지 않을 것”이라고 덧붙였다.

한편, 김민재는 지난 2022년 나폴리에 입단하면서 세리에A를 뛰었던 적이 있다. 당시 그는 이적과 동시에 핵심으로 자리매김하더니, 나폴리가 33년 만에 정상에 올라서는 데 앞장서면서 세리에A 최우수 수비수상과 올해의 팀에 동시에 선정됐다.