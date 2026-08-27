수원FC 위민, 화천에 3-1 역전승…W코리아컵 8강 종료

수원FC 위민이 화천 KSPO를 잡고 W코리아컵 4강행 막차에 탑승했다.

박길영 감독이 이끄는 수원FC 위민은 25일 이천종합운동장에서 열린 화천 KSPO와 2026 W코리아컵 8강전(2라운드)에서 3대 1 역전승을 거뒀다. 전반 23분 선제 실점하며 끌려갔지만 후반에만 세 골을 넣으면서 경기를 뒤집고 WK리그 1위의 위력을 입증했다.

경기 초반은 화천 KSPO가 점유율을 높이며 경기를 주도했다. 지소연 등 주축 선수들을 빼고 로테이션을 돌린 수원FC 위민은 처음에는 웅크렸다. 공방전이 펼쳐지던 중 전반 23분 화천 KSPO 최정민이 선제골을 넣었다.

일격을 맞은 수원FC 위민은 반격을 시도했지만 득점이 쉽지 않았다. 전반 40분에는 화천 KSPO가 위재은이 드리블 돌파를 시도하는 과정에서 수원FC 위민 골키퍼 정윤정이 페널티 박스 안에서 파울을 범해 페널티킥(PK)을 얻었지만, PK 키커로 나선 화천 최유정의 슈팅이 막혀 추가 득점에 실패했다.

후반 초반에도 집중적인 공격을 펼쳤지만, 고전했던 수원FC 위민은 후반 14분 지소연, 김혜리, 아야카, 최유리, 권은솜을 모두 교체 투입하며 총공세에 나섰다. 주축이 투입되면서 공격력은 더 날카로워지기 시작했고, 결국 후반 27분 기세를 몰아 윤수정이 동점골을 넣었다.

동점골 이후 흐름은 수원FC 위민 쪽으로 넘어왔고, 이수인이 후반 43분 역전골에 성공하며 경기를 뒤집었다. 기세를 몰아간 수원FC 위민은 후반 추가시간 지소연의 쐐기골까지 터졌다. 박길영 감독은 역전승에 성공한 선수들에 대해 감사를 전하며 “4강에 올랐으니 다른 생각할 것 없이 (우승) 트로피를 들어 올릴 수 있도록 하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편, 전날 24일에 열린 인천 현대제철과 상무여자축구단의 경기는 인천 현대제철이 남궁예지의 멀티골에 힘입어 상무를 2대 1로 꺾고 준결승전에 진출했다. 세종 스포츠토토는 경북 위덕대를 6대 0으로 크게 이기고 준결승행 티켓을 잡는데 성공했다.

W코리아컵은 한국 여자축구의 저변 확대를 위해 올해부터 대한축구협회가 신설한 대회다. 시범 운영으로 펼쳐지는 2026년 대회는 WK리그 8개 팀과 대학부 7개 팀 등 총 15개 팀이 참가해 단판 토너먼트 형식으로 우승팀을 가린다. 지난 6월 23일과 24일 1라운드가 진행됐으며 준결승전은 오는 10월 11일, 결승전은 11월 21일 개최될 예정이다.