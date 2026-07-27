수원 U18, ‘2026 K리그 U18 챔피언십’ 우승…U17 우승은 서울

한국프로축구연맹이 주최한 ‘2026 K리그 U18 챔피언십’이 수원 U18의 우승으로 막을 내렸다.

올해로 12회째를 맞은 ‘K리그 U18 챔피언십’은 K리그 산하 고등부(U18) 클럽이 출전하는 하계 토너먼트 대회다. 이번 대회는 총 27개 팀이 참가한 가운데 이달 11일부터 23일까지 13일간 충청남도 천안시에서 진행됐다.

23일 열린 결승전에서는 수원 U18과 울산 U18이 맞대결을 펼쳤다. 수원 U18은 전반 36분 장요한의 헤더골로 앞서갔다. 이후 양 팀은 공격을 주고받으며 팽팽한 흐름을 이어갔지만, 추가 득점은 나오지 않았고 경기는 수원 U18의 1대0 승리로 마무리됐다. 우승을 이끈 수원 U18 정영춘 감독과 김하상 코치는 최우수지도자상을 받았고, 최우수선수상은 수원 U18 이지호가 수상했다.

한편, 저학년 대회인 ‘2026 K리그 U17 챔피언십’에서는 서울 U17이 우승을 차지했다. 서울 U17은 22일 열린 결승전에서 부산 U17과 맞붙어 허현, 안제민, 신률의 연속골에 힘입어 3대2 승리를 거뒀다.

K리그 유스 챔피언십은 유소년 선수들의 기량 발전을 위한 다양한 시도를 거듭하며 국내 최고의 유소년 대회로 자리매김했다. 올해도 ▲전 경기 영상 분석 데이터 제공, ▲EPTS를 활용한 피지컬 데이터 제공, ▲야간 경기 개최, ▲쿨링브레이크 실시 등 선수단 편의를 고려한 수준 높은 대회 운영을 이어갔다.

한편, 초등부 대회인 ‘K리그 U12&11 챔피언십’은 이달 14일부터 20일까지 총 7일간 경상북도 영덕군에서 진행됐다. 중등부 대회인 ‘K리그 U15&14 챔피언십’은 8월 8일부터 20일까지 13일간 충청남도 천안시에서 열린다.