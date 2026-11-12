'손흥민 vs 96라인 갈등설 일축' 모레노호 만나는 사우디, 21년 묵은 한국전 징크스+감독 교체설에 신음

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[골닷컴] 김형중 기자 = 로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 사우디아라비아를 상대한다. 사우디는 21년이나 이어진 한국전 징크스에 시달리고 있다.

한국은 13일 오후 11시 30분(한국시각) 카타르 도하에 위치한 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디와 친선경기를 치른다. 임사 사령탑 모레노 감독이 이끄는 한국은 사우디전에 이어 17일에는 카타르와 맞붙는다. 사우디와는 사우디 수도 리야드에서 경기를 추진했지만 현지 정세가 불안정하자 대한축구협회는 도하로 경기 장소를 바꾼 바 있다.

원래 이번 2연전의 목적은 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 대비였다. 토너먼트 중요한 길목에서 만날 것이 분명한 중동 강호를 상대로 경쟁력과 현지 적응이 최우선으로 고려됐었다. 그러나 지난 3일 AFC는 개최국 사우디의 불안정한 정세로 인해 대회를 내년 1월에서 12월로 연기했다. 때문에 의미가 조금 퇴색된 11월 A매치 일정이 되었지만 대표팀으로선 여전히 중요하다.

지난 9월과 10월 A매치 소집 기간 불거진 주장 손흥민과 96라인의 갈등설이 수면 위로 떠올랐고 대표팀은 이번 소집을 통해 분위기를 만드는 데 주력했다. 12일 손흥민과 이재성, 김민재, 황인범, 황희찬 등 다섯 명의 선수는 공동입장문을 통해 "대표팀에 관한 서로의 생각을 솔직하게 나누었다"라며 "분명히 말씀드리고 싶은 것은, 저희 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점이다"라고 전했다. 또 "은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아니다"라며 은퇴설에 대해서도 선을 그었다.

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모레노 감독에게도 중요한 2연전이다. 오는 27일까지 임시 감독으로 계약되어 있는 모레노 감독은 지난 9, 10월 A매치와 이번 2연전을 통해 종합적으로 평가 받아 정식 감독의 기회를 받을 수도 있었다. 아시안컵까지 시간이 많이 없는 관계로 대회까지는 감독직을 맡을 가능성이 높다는 게 축구계 시선이었다. 그러나 대회가 연기되면서 상황이 애매해졌다. 모레노 감독 입장에서도 11월 2연전에서 확실한 강점과 무기를 보여줘야 정식 감독 경쟁에서 앞설 수 있게 됐다.

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다음 경기 KSA 친선경기 09:30 KOR

한국은 지금까지 사우디와 19차례 만나 5승 9무 5패를 기록했다. 가장 최근 맞대결은 2024년 1월 카타르 아시안컵 16강전으로, 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 이겨 한국이 8강에 올랐다. 사우디 매체 '알아라비야'에 따르면 사우디의 마지막 승리는 2005년에 열렸던 2006 독일 월드컵 예선전으로 홈과 원정에서 한국을 각각 2-0, 1-0으로 꺾었다. 이후 21년 동안 사우디는 한국과 6번 만나 단 한 번도 이기지 못했다. 사우디에겐 한국 상대로 좋지 않은 징크스가 있는 셈이다.

경기를 앞둔 사우디 안팎의 분위기는 어수선하다. 그리스 출신 게오르기오스 도니스 감독의 경질설이 잇따르고 있다. 사우디의 한 방송인은 도니스 감독이 물러날 확률이 99%라고 주장했다. 다만 도니스 감독은 사우디 매체 '알리야디야'와 인터뷰에서 "시간이 흐를 때마다 돌아다니는 소문에 신경 쓰지 않는다"며 "지금 나에게 중요한 것은 대표팀 발전과 업무에 집중하는 것"이라고 밝혔다. 사우디축구협회도 경질 가능성을 부인하며 도니스 감독이 잔류할 것이라고 확인했다. 협회가 도니스 이탈설을 부인한 것은 지난 10월에 이어 두 번째다.

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이러한 소문의 배경에는 로베르토 마르티네스 전 포르투갈 감독이 있다. 협회가 마르티네스를 2027 아시안컵을 이끌 사령탑으로 영입하려 한다는 보도가 현지에서 나왔다. 협회는 부인했지만 아시안컵이 연기되면서 대회까지 충분한 시간이 생겼고, 도니스 감독의 거취를 둘러싼 논쟁이 다시 불 붙었다.