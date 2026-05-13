‘손흥민 LAFC 연봉 전격 공개’ MLS 전체 2위 등극! 메시가 압도적인 1위...얼마 받길래?

[골닷컴] 반진혁 기자 = 손흥민의 연봉이 공개됐다.

축구 통계 사이트 ‘트랜스퍼 마켓’은 13일 2026년 미국 메이저리그 사커(MLS) 선수 연봉 순위를 공개했다.

리오넬 메시가 1위다. 기본 2,500만 달러(약 372억)로 보장 보수 총액은 2,833만 달러(약 422억)다.

손흥민은 MLS 전체 2위에 이름을 올렸다. 기본 연봉은 1,037만 달러(약 155억 원)다. 보장 보수 총액은 1,115만 달러(약 166억 원)에 달한다.

손흥민은 토트넘 홋스퍼에서 전설적인 커리어를 마감한 후 2025년 8월 로스엔젤레스FC(LAFC)로 향했다.

손흥민은 곧바로 존재감을 과시했다. 초반 3경기에서 페널티킥 유도, 1골, 1도움의 활약을 펼치면서 눈도장을 제대로 찍었다.

특히, 미친 프리킥 득점을 통해 미국 무대를 열광시켜고, 산호세 어스퀘이크를 상대로는 52초 만에 득점포를 가동했다.

손흥민의 존재감은 그라운드 밖에서도 나타났다. LAFC 이적 후 보도량이 289% 늘었고 콘텐츠 조회수는 무려 594%가 증가한 것으로 알려졌다.

LAFC는 "데이터, 분위기로 볼 때 손흥민의 LAFC 합류 효과는 전례 없는 수준이다"고 감탄하기도 했다.

하지만, 손흥민의 이번 시즌은 분위기가 사뭇 다르다. 새롭게 부임한 마크 도스 산토스 감독 체제에서는 리그에서 골이 없다.

LAFC가 최근 들쑥날쑥한 경기력과 결과가 이어지면서 팬들의 성난 목소리가 나오는 상황이다.

LAFC 공식 SNS ‘홈에서 이런 패배면 감독이 책임져야 한다’, ‘도스 산토스 OUT’, ‘전술이 완전히 재앙 수준’, ‘손흥민조차 무기력하게 만드는 감독’ 등의 반응이 쏟아졌다.

손흥민의 부진은 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 치러야 하는 대한민국 축구 대표팀을 향한 우려로 이어진다.

손흥민의 나이를 감안하면 이번 월드컵이 마지막이다. 라스트 댄스를 앞둔 상황에서 세계 무대에서 존재감을 얼마나 발휘할 수 있을지 관심이 쏠린다.

사진=트랜스퍼 마켓