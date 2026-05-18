손흥민, 9호 도움 올렸지만 MLS 마수걸이 골 또 실패…LA FC는 2대 3 패→4경기 무승 속 7위로 추락

[골닷컴] 강동훈 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스 FC(LA FC) 손흥민이 9호 도움을 올렸지만 웃지 못했다. 이날도 침묵을 지키면서 MLS 마수걸이 골에 실패한 데다, LA FC가 또다시 패배하면서 3연패에 빠진 탓이다.

손흥민은 18일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스 파크에서 펼쳐진 내슈빌 SC와 2026 MLS 정규리그 14라운드 원정경기에서 선발 출전했다. LA FC는 2대 3으로 패하면서 4경기 무승의 늪에 빠진 가운데 서부 콘퍼런스 7위(6승3무5패·승점 21)로 떨어졌다.

이날 손흥민은 최전방 공격수로 나섰다. 그를 중심으로 좌우에 각각 드니 부앙가와 다니 마르티네스가 위치해 삼각편대를 꾸렸다. 최근 공격형 미드필더 주로 나섰지만 다시 최전방 공격수로 위치를 이동한 그는 높은 위치에 머무르면서 공격을 이끌었다.

손흥민은 킥오프 5분 만에 하프라인에서부터 재빠르게 치고 올라가더니 수비 네 명을 달고 돌파에 성공, 일대일 찬스를 맞았다. 그러나 골키퍼 브라이언 슈와케의 선방에 막히면서 아쉬움을 삼켰다. 이후로도 그는 기회가 나면 슈팅을 때리고, 또 날카로운 패스를 찔러줬다.

손흥민이 기회를 살리지 못한 사이 LA FC는 내리 실점했다. 전반 13분 워렌 매드리갈이 패스를 찔러주자 문전 앞으로 쇄도하던 하니 무크타르가 오른발로 침착하게 마무리했다. 8분 뒤엔 무크타르가 페널티 아크서클 왼쪽 부근에서 얻어낸 프리킥 찬스에서 키커로 나서 골네트를 갈랐다.

위기에 몰린 LA FC는 곧바로 추격에 나섰고 만회골을 터뜨렸다. 전반 22분 부앙가가 왼쪽 측면에서 드리블 돌파에 성공한 후 문전 앞으로 땅볼 크로스를 올리자, 쇄도한 마르티네스가 오른발로 밀어 넣었다.

LA FC는 하지만 흐름을 이어가지 못했다. 후반 14분 무크타르가 페널티 아크서클 정면에서 얻어낸 프리킥 찬스에서 키커로 나서 또다시 골망을 출렁였다. 그러나 9분 뒤 다시 한 골 차로 좁혔다. 왼쪽 코너킥 찬스에서 손흥민이 크로스를 올리자 부앙가가 가까운 쪽 골대에서 오른발을 갖다 대 밀어 넣었다.

LA FC는 공격의 고삐를 당겼다. 그러나 추가골을 만들지 못했다. 후반 27분 손흥민이 페널티 아크서클 오른쪽 부근에서 왼발로 감아 때린 슈팅은 골키퍼 슈와케의 선방에 막혔다. 후반 44분에는 아르템 스몰야코프가 왼쪽 측면에서 크로스를 올린 것이 문전 앞으로 연결됐고 라이언 홀링스헤드가 왼발 슈팅으로 연결했지만 골키퍼 슈와케가 쳐냈다.

축구 통계 전문 매체 풋몹에 따르면 손흥민은 이날 풀타임을 소화하는 동안 볼 터치 60회를 기록하면서 패스 38회를 시도해 35회 성공했고, 슈팅 4회, 유효슈팅 2회, 키 패스 5회, 드리블 돌파 성공 2회, 크로스 성공 3회, 지상볼 경합 승리 3회, 볼 리커버리 3회, 피파울 1회를 기록했다. 평점은 8.3점을 받았다.