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[골닷컴] 반진혁 기자 = 손흥민이 드디어 득점 가뭄을 끝냈다.

로스엔젤레스FC(LAFC)는 29일 오전 10시 30분(한국시간) 미국 LA에 위치한 BMO 스타디움에서 치러진 세인트루이스시티와의 2026 미국 메이저리그 사커(MLS) 플레이오프 1라운드 2차전에서 4-1 대승을 거뒀다.

LAFC는 1차전은 패배했지만, 2차전에서는 승리를 챙기면서 플레이오프 승부를 3차전까지 끌고갔다.

LAFC가 3차전에서도 승리한다면 서부 2위 FC댈러스, 동부 7위 포틀랜드 팀버스 맞대결 승자와 콘퍼런스 준결승에서 격돌한다.

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손흥민은 이날 전반 7분 만에 득점포를 가동했다. 드니 부앙가와 원투 패스 이후 회심의 슈팅을 선보였는데 크로스바를 맞고 라인을 넘어가면서 골로 이어졌다.

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손흥민의 존재감은 이어졌다. 전반 22분 상대 수비수의 패스 미스를 정확한 슈팅으로 가져갔고 그대로 득점으로 연결되면서 멀티골을 장식했다.

LA타임스는 “손흥민은 45일 만에 득점 가뭄을 끝냈고 LAFC의 4-1 승리를 이끌었다”며 활약을 조명했다.

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이어 “손흥민이 골이나 도움을 기록했을 때 LAFC는 7승 1무 4패를 기록하고 있었다”고 덧붙였다.

MLS 사무국도 손흥민의 활약을 조명했는데 “2골을 터트리면서 LAFC 대승에 크게 기여했다. 부앙가와의 역동적인 듀오 활약에 힘입어 승부를 3차전을 끌고갔다”고 언급했다.

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이어 “손흥민과 부앙가가 LAFC의 분위기를 주도하는 선제골을 합작했다”며 듀오의 호흡에 박수를 보냈다.

손흥민은 지난 10월 15일 오스틴FC와의 경기 이후 침묵하면서 아쉬움을 삼켰다. 그러던 45일 후 세인트루이스시티를 상대로 득점포를 가동하면서 골 가뭄을 끝냈다.

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사진=게티이미지