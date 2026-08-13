'손흥민 풀타임→승부차기 성공' LAFC, 케레타로 꺾고 리그스컵 3경기 무패 행진…자력 8강 진출은 실패

[골닷컴] 배웅기 기자 = 로스앤젤레스(LA) FC가 승부차기 끝에 케레타로를 제압했다.

LAFC는 13일(한국시간) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 케레타로와 2026 리그스컵 조별리그 3차전에서 1-1로 비긴 뒤 이어진 승부차기에서 5-3으로 승리했다.

이날 승리로 LAFC는 승점 2를 확보하며 메이저리그사커(MLS) 팀 가운데 3위(1승 2무·승점 7)에 올랐다. 리그스컵은 조별리그에서 정규시간 내 무승부를 기록할 경우 승부차기를 진행해 승패를 가른다. 승부차기 승리는 승점 2, 승부차기 패배는 승점 1을 얻는다. 공식 기록은 무승부로 집계된다.

리그스컵은 리가 MX(멕시코 1부 리그) 18개 팀과 MLS 30개 팀 중 18개 팀이 참가하는 클럽 대항전으로, 상대 리그 팀과 세 차례 맞대결을 치른 뒤 각 리그 상위 4개 팀이 8강 토너먼트에 진출하는 방식이다. 우승 팀, 준우승 팀, 3위 팀에 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 진출권이 주어지는 만큼 허투루 할 수 없는 대회다.

LAFC는 8강 진출을 위해 5위 오스틴과 7위 시카고 파이어(이상 2경기 2승·승점 6) 중 한 팀이 반드시 패하길 바라야 하는 상황이다. 두 팀이 모두 승점 1 이상을 확보할 경우 LAFC는 득실차에서 밀려 5위로 추락하게 된다. 오스틴은 클루브 아메리카, 시카고는 크루스 아술과 맞대결을 앞두고 있다.

손흥민은 케레타로전에서 4-3-3 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 비록 공격 포인트를 기록하지는 못했지만, 전방에서 활발한 움직임을 보이며 케레타로 수비진을 위협했다. 이후 승부차기에서 2번 키커로 나서 골문 오른쪽 아래를 공략하는 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 손흥민은 패스 성공률 92%(35/38), 볼 터치 61회, 기회 창출 5회, 공격 지역 패스 5회, 볼 회수 4회, 지상 경합 성공 3회, 슈팅 2회(유효 슈팅 1회) 등을 기록하며 평점 7.7을 받았다. LAFC는 사흘 뒤인 16일 샌디에이고를 안방으로 불러들여 2026 MLS 서부 콘퍼런스 20라운드 홈 경기를 치른다.