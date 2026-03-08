[오피셜] 韓 축구 초대형 경사! '2경기 1골 3도움' 손흥민, 유럽 이어 북중미까지 정복한다…챔피언스컵 베스트 11 선정

[골닷컴] 배웅기 기자 = 지난 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 우승으로 유럽 무대 정복에 성공한 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)이 도장 깨기에 나선다.

북중미카리브축구연맹(CONCACAF)은 7일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 2026 CONCACAF 챔피언스컵 1라운드에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 선수로 구성된 베스트 11을 발표했다. 레알 CD 에스파냐와 2경기에서 1골 3도움을 폭발한 손흥민이 이름을 올렸다.

포메이션은 3-4-3이다. 파블로 시스니에가(샌디에이고)가 골문을 지켰고, 야콥 글레스네스(로스앤젤레스 갤럭시)-잭 마허(내슈빌 SC)-알바스 파웰(신시내티)이 수비진을 이뤘다. 미드필드진에는 퀸 설리반(필라델피아 유니언)-세바스찬 버홀터(밴쿠버 화이트캡스)-페르난도 고리아란(티그레스 UANL)-오빈나 느워보도(신시내티)가 자리했고, 최전방에 손흥민-드니 부앙가(이상 로스앤젤레스 FC)-루카 로메로(크루스 아술)가 포진했다.

눈길을 끄는 이름은 역시 손흥민이다. 손흥민은 지난달 18일 온두라스 산페드로술라의 프란시스코 모라산 스타디움에서 열린 레알 에스파냐와 1라운드 1차전 원정 경기에서 전반 만에 1골 3도움을 폭발하며 로스앤젤레스(LA) FC의 6-1 대승을 견인했다. 일주일 뒤 미국 LA의 BMO 스타디움에서 치러진 2차전 홈 경기에서는 전반만 소화한 뒤 교체됐다.

손흥민은 올겨울 부상으로 온전한 프리시즌을 보내지 못했음에도 불구하고 새로운 시즌 들어 환상적인 활약을 선보이고 있다. 지난달 22일 인터 마이애미전(3-0 승리)에서는 1도움을 올렸고, 1일 휴스턴 다이너모전(2-0 승리)에서는 2도움과 더불어 상대 선수 2명의 퇴장을 유도하며 빛났다.