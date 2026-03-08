"손흥민 팔면 안 됐지!" 토트넘 강등 위기에 英 BBC 뼈 때리는 직격…"케인→SON→존슨 모두 대책 없이 떠나보내"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 토트넘 홋스퍼의 겉잡을 수 없는 추락이 계속되고 있다.

영국 매체 'BBC'는 7일(이하 한국시간) "토트넘 위기의 책임은 누구에게 있나"라는 헤드라인을 내걸고 "토트넘은 6일 크리스털 팰리스전(1-3 패)에서 참담히 패했고, 수천 명의 팬이 일찌감치 경기장을 떠났다. 팀은 토마스 프랑크 전 감독 경질 후 임시 사령탑으로 부임한 이고르 투도르 감독이 3연패를 기록하며 강등권과 승점 1 차에 놓여 있다"고 보도했다.

매체는 "투도르는 과거 성과를 바탕으로 이른바 '임팩트 코치(Impact Coach)'라는 별명을 얻었으나 그 영향력이 너무 미미해 이미 미래를 둘러싼 의문이 제기되고 있다. 토트넘의 시즌은 불협화음, 비참함, 때로는 우스꽝스러움으로 특징지어져 왔다. 불과 7년 전만 해도 2018/19 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승에 진출하고 지난 시즌 UEFA 유로파리그(UEL) 우승을 차지한 팀의 몰락은 누가 책임져야 할까"라고 덧붙였다.

매체는 다니엘 레비 전 회장을 비롯한 토트넘 운영진, 마우리시오 포체티노(미국 국가대표팀) 전 감독의 경질, 잘못된 사령탑 인선 기준, 부상과 영입 실패 등을 이유로 꼽았으나 특히 눈길을 끈 건 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)의 부재를 언급하는 대목이었다.

"토트넘은 제임스 매디슨과 데얀 쿨루셉스키라는 두 핵심을 잃은 상황"이라고 운을 뗀 매체는 "손흥민은 통산 454경기 173골을 기록한 뒤 지난해 여름 로스앤젤레스(LA) FC로 이적했고, 위대한 대한민국 선수의 파트너였던 해리 케인(32)은 커리어에 우승 트로피가 필요하다고 판단해 2023년 여름 바이에른 뮌헨으로 떠났다"고 짚었다.

과거 토트넘에서 활약한 폴 로빈슨은 매체를 통해 "지난 3년간 토트넘의 최다 득점자 세 명이 모두 떠났다는 점을 지적할 필요가 있다. 케인부터 시작해 손흥민과 브레넌 존슨(24·크리스털 팰리스)까지 모두 이적했다"고 전했다. 에베레치 에제(아스널)·모건 깁스화이트(노팅엄 포레스트) 등의 영입 시도는 수포로 돌아갔고, 손흥민의 대체자 역할을 수행해야 할 사비 시몬스·모하메드 쿠두스 등은 좀처럼 제 기량을 발휘하지 못하고 있다.

영국 매체 '홋스퍼 HQ'는 5일 "손흥민이라는 불편한 진실이 토트넘을 괴롭히고 있다"고 조명한 바 있다. 매체는 "구단과 그는 2024/25 UEL 우승으로 유산을 완성한 지난해 여름 우호적으로 헤어졌으나 이제 토트넘은 그 어느 때보다 손흥민을 그리워하고 있다"고 밝혔다.

이어 "손흥민은 지난 시즌 부상으로 뚜렷한 하락세를 보였으나 여전히 훌륭한 모습을 보였고, 토트넘 최다 득점자로 시즌을 마무리했다"며 "구단의 더 어리석었던 실수는 경험 많은 왼쪽 윙어를 영입하지 않은 채 그를 메이저리그사커(MLS)로 떠나보낸 것이다. 최선의 선택인 마티스 텔조차 선발로 기용하지 않고 있다"고 주장했다.

그러면서 "토트넘이 마주해야 할 불편한 진실은 건강한 손흥민이 지금도 가볍게 팀에 녹아들 수 있을 것이라는 점이다. 특히 쿠두스가 부상으로 이탈한 상황에서는 더 그렇다. 더 심각한 점은 손흥민이 다른 어떤 선수보다 믿음직하다는 주장을 반박하기 어렵다는 것"이라고 덧붙였다.