손흥민-쿠보 동반 ‘엑셀런트’! 韓 축구 이강인·김민재·오현규 있어도 日과 격차 뚜렷

[골닷컴] 김형중 기자 = 한국과 일본의 에이스가 각각 손흥민과 쿠보 다케후사라는 평가가 나왔다.





월드컵 개막을 약 3주 앞두고 340만 팔로워를 자랑하는 글로벌 축구 콘텐츠 채널 ‘score90’이 한국과 일본의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 스쿼드 선수별 평점을 공개했다.





5단계 별점(월드클래스·훌륭·좋음·평균·평균 이하) 기준으로 매긴 이번 평가에서 한국과 일본은 4스타(훌륭) 선수 각각 1명을 배출하며 동일했다. 그러나 3스타(좋음) 선수가 한국 3명, 일본 8명으로 두 배 이상 차이가 나며 일본이 스쿼드 전체의 깊이에서 확연한 우위를 점했다.





한국에서 최고 평점을 받은 선수는 역시 손흥민(LAFC)으로 4스타(훌륭)를 받았다. 일본에서 4스타를 받은 선수는 쿠보 다케후사(레알 소시에다드) 뿐이다. 양국 모두 최고 평점 선수가 4스타로 각각 1명씩이었다.





두 나라의 차이는 3스타(좋음) 구간에서 극명하게 드러났다. 한국의 3스타 선수는 김민재(바이에른 뮌헨), 이강인(PSG), 오현규(베식타시) 등 3명이다. 반면 일본은 이토 히로키(바이에른 뮌헨), 도미야스 다케히로(아약스), 엔도 와타루(리버풀), 사노 가이슈(마인츠), 가마다 다이치(크리스탈 팰리스), 스즈키 유이토(프라이부르크), 도안 리츠(아인트라흐트 프랑크푸르트), 우에다 아야세(페예노르트) 등 무려 8명이 3스타에 이름을 올렸다.





핵심 선수들의 뎁스에서 양국의 차이가 확연하다는 방증이다.





한국의 2스타(평균) 선수들을 보면 황인범(페예노르트), 황희찬(울버햄턴), 이재성(마인츠), 배준호(스토크 시티), 백승호(버밍엄 시티), 설영우(즈베즈다), 이태석(아우스트리아 빈), 이한범(미트윌란), 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐), 양현준(셀틱), 조규성(미트윌란), 조현우(울산 HD), 김승규(FC 도쿄), 송범근(전북 현대)이 포함됐다.





1스타(평균 이하)를 받은 선수는 김문환(대전 하나 시티즌), 김태현(가시마 앤틀러스), 이기혁(강원FC), 조유민(샤르자), 박진섭(저장FC), 이동경(울산 HD), 엄지성(스완지 시티)으로 주로 국내 및 아시아에서 뛰는 선수들 7명에 달했다.





일본의 2스타(평균) 선수들도 분데스리가, 프리미어리그, 리그1, 에레디비지에 등 유럽 주요 리그 소속이 대부분이라는 점이 한국과의 또 다른 차이점이다. 한국의 1스타(평균 이하) 선수 중에는 K리그 선수들이 다수 포함돼 있어 리그 수준 면에서도 격차가 드러났다. 일본에서 1스타를 받은 선수는 하야카와 도모키(가시마 앤틀러스) 단 한 명에 그쳤다.





다만 이번 평가가 어디까지나 score90의 주관적 시각임을 고려할 필요가 있다. 또 월드컵 무대에선 항상 깜짝 스타가 나왔기 때문에 객관적 전력만으로는 판가름할 수 없다.





한편, 한국은 A조에서 멕시코, 체코, 남아공과 경쟁하고, 일본은 F조에서 스웨덴, 튀니지, 네덜란드를 상대한다.