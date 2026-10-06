[손흥민 최다골] 차붐 넘어선 기록! 그러나 큰 의미 두지 않은 손흥민 "자기 일처럼 응원해주신 팬들 덕분"

[골닷컴] 김형중 기자 = 손흥민이 한국 축구의 새 역사를 썼다. A매치 통산 59호 골을 성공하며 차범근 전 감독을 넘어섰다.





로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과 경기에서 2-0으로 승리했다. 경기 초반 손흥민이 득점포를 쏘아올렸고, 후반전 오세훈이 추가골에 성공하며 두 골 차 완승을 거뒀다.





모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 내세웠다. 오세훈과 손흥민이 투톱으로 나섰다. 중원은 이강인, 박진섭, 황희찬, 이재성이 구성했고, 포백은 김태현, 이한범의 센터백 조합, 양 풀백은 조현택과 김태현이 나섰다. 골키퍼는 조현우가 선발 장갑을 꼈다.





지난 우루과이와 베네수엘라와의 두 경기에서 보여준 기대 이하의 경기력과는 달랐다. 선수들은 전방에서부터 상대를 강하게 압박해고, 볼을 빼앗기면 다시 탈취해 공격 기회를 만들었다. 선수들이 모두 하나가 돼 공격과 수비를 한 결과 승리를 거둘 수 있었다.





무엇보다 손흥민의 이른 시간 선제골이 승기를 잡는 데 큰 도움이 됐다. 손흥민은 전반 6분 직접 프리킥으로 선제골을 터트렸는데 이는 자신의 A매치 통산 59호 골이었다. 차범근 전 감독이 가지고 있던 대한민국 최다골(58골) 기록을 넘어선 순간이었다. 프리킥 골이 터지자 팬들은 기립박수로 대기록 달성을 축하했고, 모레노 감독도 코칭스태프와 하이파이브를 하며 분위기를 끌어올렸다.





2010년 12월 A매치에 데뷔한 손흥민은 2011년 1월에 펼쳐진 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 인도와 조별 예선에서 생애 첫 국가대표 득점포를 기록했다. 이후 월드컵과 아시안컵 등 메이저 대회와 각 대회 지역예선 등 수많은 경기에서 득점을 터트렸다. 손흥민은 이날 경기까지 A매치 152경기 59골 24도움을 올렸다.





경기 후 중계사 인터뷰에 나선 손흥민은 "개인 기록보다도 선수들이 이렇게 A매치, 한국에서 열리는 공식적인 경기에서 팬들께 조금이나마 승리로 보답할 수 있어서 그게 가장 기분 좋다. 오늘은 저희에게 있어 기쁜 날이다. 골도 2골 기록하고 무실점으로 끝나서 그 점이 가장 기쁘다"라며 소감을 전했다.





이날 터트린 최다골 기록을 경신한 득점에 대해선 크게 의미를 두지 않았다. 그는 "일단 조금 감정이 북받치는 것 같다. 어릴 때부터 이 자리를 전혀 당연시 생각지 않고 지금 현재도 그렇다. 이렇게 많은 골을 넣을 수 있었던 건 동료들, 많은 코치님들, 감독님들이 계셨지만 열심히 응원해주신 팬들 덕분"이라고 했다.





이어 "제 골만이 소중한 게 아니라 같이 함께 한 순간, 16년의 시간이 저한테 소중한 것 같다. 앞으로 얼마나 될 진 모르겠지만 대한민국 국가대표를 가슴에 달고 뛰면 항상 최선을 다해서 팬들께, 축구를 사랑하시는 분들께 자랑스러운 모습을 보여드리는 게 가장 중요한 것 같다"라며 국가대표의 의미에 대해 이야기했다.





4연전 마친 소감에 대해선 "쉽지 않았던 것 같다. 체력적으로도 그렇고 너무 힘든 스케줄이었다. 하지만 오랜만에 한국에서 4경기를 할 수 있다는 건 저에게는 너무나도 큰 행복이었고 너무 재미있었던 캠프였다. 결과가 안 좋았을 땐 팬들께 실망감을 드려서 마음속으로 너무 힘들었지만, 너무나 행복한 2주, 3주여서 너무 감사하다는 말씀드리고 싶다. 올 한 해 잘 마무리하시고, 11월 원정에서 인사 드리겠다. 4연전 동안 너무나 감사드린다"라며 팬들에게 고마운 마음을 전했다.